Das sonnige und trockene Wetter nutzen aktuell viele Landwirt:innen, um ihre Felder zu mähen. Für Wildtiere wie Rehkitze kann das im schlimmsten Fall tödlich enden. Denn Muttertiere verstecken ihren Nachwuchs in hochgewachsenen Wiesen, um sie vorsorglich vor Fressfeinden zu schützen, weist Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee (Flachgau) am Montag in einer Aussendung hin. „Nähern sich Fressfeinde, greift bei den Jungtieren der sogenannte Drückinstinkt. Statt zu flüchten, verharren die Jungtiere regungslos in ihrem Versteck im Gras. Doch der Instinkt der Rehe kennt keine modernen Mähmaschinen", heißt es.

Drei Rehkitze bei Mäharbeiten schwer verletzt

Den Kitzen „Reh-nate“, „Reh-bekka“ und „Reh-ne“ dürfte genau das zum Verhängnis geworden sein. Alle drei Jungspunde sind bei Mäharbeiten schwer verletzt worden. Inzwischen haben sie ein Zuhause auf Gut Aiderbichl gefunden. Um solche Vorfälle künftig zu verhindern, ruft der Tierschutzhof auf, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören etwa spezielle Wildwarner, die an dem Mähfahrzeug befestigt werden können. Mit einem lauten Ton sollen die Kitze aufgeschreckt und Unfälle verhindert werden. „Leider funktioniert dies nur bei Kitzen, die bereits ein gewisses Alter erreicht haben“, ergänzt Sepp Enzinger, landwirtschaftlicher Leiter auf Gut Aiderbichl. „Zuvor hilft nur der Einsatz vor Drohnen. Generell empfehlen wir deshalb die Mähsaison zeitlich nach hinten zu verschieben.“ Außerdem sollten die Mähmaschinen von „innen nach außen“ arbeiten. So hätten die Kitze die Möglichkeit, aus dem Feld zu fliehen, sobald der Wildwarner ertönt.

Dass Landwirt:innen nicht immer die Möglichkeit hätten, Mäharbeiten zu verschieben, weiß Oswin Mair von der Österreichischen Tierrettung. Vielmehr sei es nötig, sich gut vorzubereiten. „Bauern können vor dem Mähen einmal die Wiese abgehen. Außerdem bieten einige Feuerwehren Drohnenflüge an“, so Mair im SALZBURG24-Interview am Montag.

Auch in heimischen Gärten lauern Gefahren

Aber nicht nur auf großen Feldern lauern Gefahren für Wildtiere, sondern auch in heimischen Gärten. Gerade jetzt am Höhepunkt der Brut- und Setzzeit würden der Tierrettung mehrmals täglich Unfälle mit Tieren bei Mäharbeiten und Co gemeldet. Ein großes Problem seien Mähroboter, die regelmäßig Igel überfahren würden. „Erst vorgestern gab es einen Vorfall, bei dem ein Igel überrollt wurde. Ihm hat es die hinteren Stacheln komplett abrasiert, weil sich die Tiere zusammenrollen und nicht fliehen“, so Mair. Angeblich würden manche Geräte Tiere am Boden zwar erkennen, dem traue er aber nicht.

Vorsicht beim Heckenschneiden

Die zweite Gefahr sei das Heckenschneiden. „Vögel haben nicht nur ihre Nester in den Hecken, sondern die Kleinen ruhen sich dort auch aus, wenn sie gerade das Fliegen üben.“ Heckenscheren können den Tieren schwere Verletzungen zufügen. Wer also einen Heckenschnitt plant, sollte zuerst nach Vögeln Ausschau halten und sie an einen gesicherten Platz, wie ein Garagenvordach oder eine Baumkrone, bringen. „Alles, was Fell hat, sollte man nicht angreifen. Bei Federn ist es unproblematisch“, erinnert Mair. Etwas ruhiger werden dürfte es laut Mair ab Anfang Juli, wenn die Brut- und Setzzeit sich langsam ihrem Ende zuneigt.

So vermeidet ihr Mähunfälle mit Tieren

Die wichtigsten Tipps zum Vermeiden von Mähunfällen mit Tiren von Gut Aiderbichl und Tierrettung haben wir hier nochmal für euch auf einen Blick zusammengefasst.

Felder und Hecken vor dem Mähen bzw. Schneiden absuchen

Wildwarner einsetzen

Felder mit Drohnen abfliegen

Von innen nach außen mähen

Vögel aus Hecken auf sicheren Platz bringen

Höhepunkt der Brut- und Setzzeit falls möglich abwarten

(Quelle: SALZBURG24)