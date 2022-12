Das Vorhaben im Herzen der Stadt soll von 7. bis 14. September 2023 mit der Woche des Sports gelingen. Die Mozartstadt verwandelt sich dann in einen echten Sportpark, in dem es auch um Titel geht.

Einigkeit in der Stadtpolitik

Was das Ziel der "Woche des Sports" sein soll, darüber ist man sich in der Stadtpolitik ausnahmsweise einig. "Es geht um die jungen Salzburgerinnen und Salzburger. Diese Menschen sollen in die Stadt kommen und den Sport und die Altstadt für sich entdecken. Da profitieren im übrigen auch die Geschäftsleute", sagte Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) bei einem Medientermin am Mittwoch gegenüber SALZBURG24.

Radsport-Highlights in Touristen-Hotspot

Eine Woche voller Bewegung inmitten der Salzburger Altstadt. Sportevents und Wettkämpfe, wo sich sonst Menschenmassen tummeln. Der Startschuss fällt am 7. September beim City Hill Climb (Rennrad-Rennen), wobei rund 40 Profis teilnehmen werden. Auch Mountainbike-Begeisterte können in der "Sportwoche" aufsatteln. Im Zuge der Sporttage findet auch die Österreichische Mountainbike-WM mitten in der Mozartstadt statt.

Boxen, Fechten und Co in Salzburger Altstadt

Doch nicht nur auf zwei Rädern können sich Salzburger:innen in der zweiten September-Woche ausleben. So gibt es rund um das Gelände des Rupertikirtages, sprich Residenzplatz, Mozartplatz und dem Salzburger Dom auch die Möglichkeit, sich im Klettern, in der Leichtathletik, beim Boxen oder in diversen Ballsportarten auszuprobieren. Auch der Behindertensport kommt in der geplanten Woche nicht zu kurz. Man wolle schließlich "jedermann" ansprechen und den Sport in der Stadt "in Szene setzen", so die Stadtpolitik.

"Tag des Sports" als Special

Die rund 20 teilnehmenden Sportverbände bekommen am 9. September die Chance, sich individuell zu präsentieren und sorgen mit verschiedensten "Show Acts" vor dem Salzburger Dom für Spektakel. Salzburgs Fechterin Lilli Brugger-Brandauer steht im Olympiakader für die Sommerspiele 2024 in Paris und freut sich ganz besonders auf die Woche des Sports: "Für mich ist diese Woche inklusive des Tag des Sports ein spezielles Highlight. Man kommt als Fechtverein in den Kontakt mit Salzburger:innen von jung bis alt und kann seinen Verband und seine Sportart direkt an die Menschen bringen", so die Fechterin.

Businesslauf als Abschluss der "Woche des Sports"

Zum Kehraus der Salzburger Sportwoche geht der Salzburger-Business-Lauf über die Bühne, welcher wie auch der Tennis Davis-Cup als sportliches Paradebeispiel der Stadt präsentiert wurde. "Wir haben rund 20.000 Menschen in den letzten Jahren zum Laufen bewegt", sagte Michael Mayrhofer, Organisator des Salzburger Businesslaufs, bei einer Presseveranstaltung der Stadt. Der Lauf soll somit für den Abschluss des Events sorgen.

Gratis Verkehrskonzept geplant

Um die Stadt Salzburg verkehrstechnisch nicht noch mehr zu belasten, plant die Verkehrspolitik für die Woche des Sports gar ein eigenes Öffi-Konzept. Während der "Eventbereich" für alle gratis sein wird, sollen auch am Tag des Sports sowie zum Business-Lauf die Stadtbusse kostenfrei chauffieren. Das Budget für die Sportwoche soll laut Schnöll bei rund 70.000 Euro liegen. Die Vision, Salzburger:innen mit Bewegung in die Innenstadt zu locken, kann somit umgesetzt werden.

