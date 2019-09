In den 52 Salzburger Skigebieten mit ihren 422 Seilbahn- und Liftanlagen, rund 4.700 Hektar Skipisten und etwa 120 Speicherteichen laufen derzeit die Vorbereitungen auf die kommende Wintersaison auf Hochtouren. Von den gut 150 Millionen Euro an Investitionen in diesem Jahr werden jeweils ein Drittel in den Neu- oder Umbau von Seilbahn- und Liftanlagen, in die Erhöhung der Schneesicherheit, in Pisten, Parkplätze, Pistengeräte und Serviceeinrichtungen sowie in Sommerangebote gesteckt.

"Damit ist die Seilbahn- und Liftbranche gemeinsam mit dem Tourismus der investitionsstärkste Sektor in der Salzburger Wirtschaft – mit zahlreichen Wertschöpfungseffekten für viele andere Branchen", hob Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bei der Jahrestagung der Seilbahnwirtschaft in St. Johann im Pongau am Mittwoch hervor.

Wintersport expandiert in Salzburgs Bergen

Der Trend geht immer mehr zu Groß-Skiräumen, die Seilbahnwirtschaft forciert daher die Herstellung von sinnvollen Verbindungen zwischen starken Destinationen. So rückt die Schmittenhöhebahn mit der Eröffnung einer neuen Bahn ins Glemmtal dem Zusammenschluss mit dem Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn wieder einen Schritt näher.

Die Erschließung des Kitzsteinhorns von Kaprun (Pinzgau) aus ist ein weiterer Meilenstein, der heuer Realität wird. Die Seilbahnverbindung "3K K-onnection" Kaprun-Maiskogel-Kitzsteinhorn wird Skibegeisterte direkt vom Ortszentrum bis ins Gletscherskigebiet transportieren. Die nächsten Verbindungen zwischen bestehenden Skigebieten sind im Pongau im kommenden Jahr angedacht.

Lehrberuf Seilbahntechniker

Stolz ist man in der Salzburger Seilbahnwirtschaft auf die erfolgreiche Entwicklung des Lehrberufs Seilbahntechnik, den die Landesberufsschule Hallein im Tennengau anbietet. Seit 2010 wurden bereits 550 junge Menschen ausgebildet, 2019 starten zwei Klassen mit 44 Lehrlingen.

Einzelinvestitionen in Salzburg

Ski Amadé: 70 Millionen Euro (Hochkönig: Fertigstellung der Gabühelbahn bei Mühlbach und Dienten; Verbindung Wagrain – Kleinarl: Spatenstich erfolgt)

Gletscherbahnen Kaprun: 20,8 Millionen Euro (letzte Etappe der Erschließung des Kitzsteinhorns von Kaprun aus, Verbindung Maiskogel-Gletscher)

Bergbahn Lofer GmbH: 23,3 Millionen Euro

Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: 19,6 Millionen Euro (Fertigstellung Zwölferkogelbahn)

Schmittenhöhebahn AG: 26,2 Millionen Euro (Verbindung Schmitten – Viehhofen)

(Quelle: SALZBURG24)