In Saalfelden (Pinzgau) geriet am Samstag gegen 19.30 Uhr eine 44-jährige mit ihrem Auto auf einem Verbindungsweg in den Straßengraben. Die Frau fuhr den Graben etwa 20 Meter weit entlang und prallte dann in ein Brückengeländer. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto wieder auf die Straße katapultiert und blieb auf dem Dach liegen, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.

Zwei Verletzte bei Alko-Unfall in Saalfelden

Ein weiterer Alko-Unfall ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Saalfelden. Gegen 3.50 Uhr geriet ein 26-jähriger Pkw-Lenker, der von Zell am See in Richtung Saalfelden unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen ein Auto. Der 26-Jährige und der 35-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Ein beim 26-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille, berichtet die Polizei.

Alkolenkerin in Fahrzeug eingeklemmt

Die 44-Jährige wurde dabei im Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden daraus befreit werden. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zell am See (Pinzgau) eingeliefert. Ein bei der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Alkolenker prallt in Brückengeländer

Mit 1,22 Promille intus fuhr am Sonntag gegen 3 Uhr morgens ein 25-jähriger Pkw-Lenker nach einem Besuch vom Hallwanger Waldfest auf der B156 in Richtung Lamprechtshausen (Flachgau). Unmittelbar nach der Kreuzung Oberndorf-Süd prallte er mit seinem Auto rechts gegen die auf der dortigen Brücke befindlichen Leitblanke und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

B156 für zwei Stunden gesperrt

Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B156 war im Zeitraum von bis 5 Uhr in diesem Streckenabschnitt total gesperrt. Die Feuerwehren aus Göming, Oberndorf und Lamprechtshausen waren mit insgesamt 68 Personen im Einsatz.

Alkolenker will Reifen wechseln

Ein offensichtlich alkoholisierter Lenker versuchte Samstagabend gegen 20 Uhr auf der L271 in Fusch an der Glocknerstraße einen platten Reifen zu wechseln. Der 36-jährige Lenker konnte dabei von der Polizei kurz vor dem Tierpark Ferleiten angehalten werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Lenker war laut Polizei gegen einen Randstein gefahren. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde er angezeigt.

(Quelle: SALZBURG24)