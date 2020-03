Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) untermauerte am Donnerstag im Bundesrat die Notwendigkeit anhand der Zahlen. Mittlerweile sei man bei über 300 Infizieren. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze. Um den Höhepunkt "vielleicht" hinter die Grippesaison zu verschieben und so das Leben älterer Menschen zu retten, hat die Regierung drastische Schritte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen verfügt. Die Maßnahmen würden in einer Phase gesetzt, wo das noch Sinn habe: "Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort über zu belasten."

Schulen schließen: Urlaub oder Zeitausgleich für Eltern

Obwohl der reguläre Betrieb in den Schulen entfällt, gibt es weiterhin Betreuung. Laut der Bundesregierung soll dieses Betreuungsangebot nur von jenen genützt werden, die ansonsten keine Betreuungsmöglichkeit haben. Oder für Eltern, die im Gesundheitswesen oder in der Exekutive arbeiten. Großeltern sollen zur Kinderbetreuung nicht herangezogen werden. Wer keine Betreuungsmöglichkeit in der Familie hat und das Kind nicht zur Betreuung in Schule oder Kindergarten geben möchte, muss sich Urlaub oder Zeitausgleich nehmen.

(Quelle: SALZBURG24)