In Salzburg laufen die intensiven Vorbereitungen für die Corona-Massentests von 11. bis 13. Dezember. Alle Infos zu den Tests findet ihr hier im Überblick.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen erstens unwissend infizierte Personen erkennen und damit die Infektionskette durchbrechen und einen Überblick über die aktuelle Lage in Salzburg erhalten“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer und er fügt hinzu: „Ich appelliere an alle, mitzumachen und diesen Beitrag zu leisten. Es dauert nicht lange, ist unkompliziert, geht rasch und es wird niemand abgewiesen, das ist mir ein besonderes Anliegen.

Die Einsatzorganisationen, Gemeinden, die Bezirkshauptmannschaften, der Katastrophenschutz des Landes sowie viele Freiwillige bereiten die Massentests auf das Corona-Virus vor und führen sie auch durch – die Abstriche werden von ausgebildetem medizinischen Personal genommen, aber auch die Logistik rundherum benötigt viele fleißige Hände, so das Landesmedienzentrum am Montag in einer Aussendung.

Das erwartet die Teilnehmenden

In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und dem Landesfeuerwehrverband hat das Landes-Medienzentrum ein Video produziert, das den Vorgang der Massentestung auf das Corona-Virus vom 11. bis 13. Dezember erklärt. Unkompliziert, schnell und von Profis durchgeführt dauert der Vorgang an sich nur wenige Minuten.

E-Card und Ausweis mitbringen

Zur Registrierung sowohl am Land wie auch in der Stadt Salzburg ist eine e-Card und ein Ausweis mitzubringen. Das Formular für die Registrierung kann schon vorab von der Homepage der Stadt www.stadt-salzburg.at/coronatest und von der Homepage des Landes www.salzburg.gv.at/coronatests heruntergeladen werden. Allerdings ist das Formular auf der Homepage der Landes nicht in der Stadt Salzburg gültig. Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer Symptome einer Corona-Erkrankung hat, soll nicht zum Test kommen, lautet der Appell der Behörden. Das gilt auch für all jene, die in den vergangenen drei Monaten positiv auf das Virus getestet worden sind oder sich in Quarantäne befinden.

Am Land wird in jeder Gemeinde zumindest ein Testlokal eingerichtet. In Summe werden es rund 370 Testlokale sein. Rund 7.000 Personen helfen bei der Abwicklung der Tests mit, wie eine Sprecherin des Landes erklärte.

750 Abstriche pro Teststraße

Die Logistik ist dabei in jedem Ort gleich. Jede Teststraße beinhaltet drei Testlinien. An jedem Standort kann es mehrere Testlokale und somit viele Teststraßen geben, je nach Größe der Gemeinde oder der Stadt. Das gemeinsame Ziel: Wartezeiten möglichst verhindern, aber sie sind natürlich nicht ganz auszuschließen. Pro Teststraße arbeitet ein Team von zwölf Personen auf 3 Testlinien. Pro Linie können 250 Abstriche und Auswertungen in zehn Stunden – 8 bis 18 Uhr – gemacht werden. Eine Teststraße schafft also 750 Abstriche pro Tag.

Ausschließlich positiv Getestete erhalten noch am Testtag einen Anruf und werden aufgefordert, zu einem PCR-Test zu kommen. Der genaue Zeitpunkt für diesen Test wird telefonisch mitgeteilt. Bis das Ergebnis vorliegt, soll man sich in Selbstisolation begeben. Wer keinen Anruf erhält, ist negativ auf das Virus getestet worden.

Das Wichtigste zu den Tests von 11. bis 13. Dezember