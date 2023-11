Noch immer keine Einigung haben die KV-Verhandlungen in der Metallindustrie bislang gebracht. Am morgigen Donnerstag steht ein neuer Anlauf bevor. Zuvor gibt es am heutigen Mittwoch noch einmal Streiks in Salzburgs Metallbetrieben. Laut Gewerkschaft beteiligen sich alle großen Industriebetriebe. Teilweise werde die Arbeit bis zu 24 Stunden ruhen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. „Die Menschen spüren die hohe Teuerung und benötigen eine ordentliche Lohn- oder Gehaltserhöhung. Die Arbeitgebervertreter haben in den vergangenen Wochen vieles versucht um Betriebsräte und Beschäftigte einzuschüchtern, aber alles vergebens“, erklärt Daniel Mühlberger, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE.

Streik in Salzburg und Demo in Lengau

Konkret legt heute das Personal an allen Palfinger-Standorten, im Miele-Werk in Bürmoos (Flachgau) und bei Maco in der Stadt Salzburg die Arbeit nieder, informiert die Gewerkschaft. Zudem gibt es am Vormittag einen Demonstrationszug von Firma Leitner zum Palfinger-Standort im grenznahen Lengau (Bezirk Braunau). „Alle Streiks der vergangenen Woche werden uns für die kommende Verhandlungsrunde am Donnerstag den Rücken stärken. Die Stimmung ist aufgeheizt und die Beschäftigten erwarten sich einen ordentlichen und nachhaltigen Abschluss, ohne Einmalzahlungen“, so Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg abschließend.

