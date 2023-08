Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sieben Badegewässer in Österreich – darunter auch der Wolfgangsee in St. Gilgen (Flachgau) – auf Mikroplastik untersucht und wurde auch jedes Mal fündig. Mikroplastik sind winzige Plastikpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind und oft aus dem Abbau von größeren Plastikprodukten stammen. Insgesamt konnten in der Studie 15 unterschiedliche Plastiksorten ermittelt werden.

3,8 Mikroplastikpartikel pro Liter in Wolfgangsee

Mit 4,8 Mikroplastikpartikel pro Liter wurde in der Alten Donau in Wien am meisten Plastik im Gewässer gefunden. Die geringste Belastung weist der naturbelassene Lunzer See in Niederösterreich mit 1,1 Partikel pro Liter auf. Am Wolfgangsee in Salzburg wurden an einer Stelle 3,8 Plastikpartikel pro Liter gefunden. „Die Ergebnisse haben uns schon sehr überrascht, wir hätten nicht mit so viel Plastik in den Seen gerechnet“, sagt Studienautor Stefan Stadler am Donnerstag im Gespräch mit SALZBURG24.

Zur Greenpeace-Studie

Für die Untersuchung wurden zwei Wasserproben aus dem 13-Quadratkilometer großen Wolfgangsee gezogen und mit speziellen Silberfiltern analysiert. Im Vergleich zu bisherigen Messverfahren, die mit Schleppnetzen Plastikpartikel mit einer Größe von 250 bis 300 Mikrometer sammeln, können über die „Silberfilter-Methode“ sehr kleine Partikel von bis zu fünf Millimeter erfasst werden. „Je genauer man hinschaut, desto mehr findet man“, schildert Stadler. Der Scientific Expert bei Greenpeace geht davon aus, dass mit dieser Methode nicht nur im Wolfgangsee, sondern auch in allen anderen Seen in Salzburg Mikroplastik zu finden sein wird. „Der Lunzer See in Niederösterreich gilt als einer der naturbelassensten Seen Österreichs. Sogar dort haben wir Plastikpartikel gefunden.“

Wolfgangsee hält Wasser besonders lange

Was den Wolfgangsee betrifft, zeigt die Greenpeace-Untersuchung gleich mehrere Besonderheiten: Der eigentlich eher naturnahe See – das Einzugsgebiet des Sees umfasst knapp 76 Prozent Wald, nur rund 4 Prozent sind überhaupt verbaut – erneuert sein Wasser nur alle 3,9 Jahre. „Das ist im Vergleich zu anderen Seen, wo sich das Wasser oft jährlich erneuert, eine sehr lange Zeit“, weiß Stadler.

Jene Probe, die direkt im touristischen St. Gilgen gezogen wurde, enthielt deutlich mehr Mikroplastik als jene, im sehr natürlichen Strandbad “Wasserbad” nahe Strobl. So wurden in St. Gilgen 3,8 Plastikpartikel pro Liter gesammelt. In der Umgebung der Probe fanden die Wissenschaftler:innen vor allem Zigarettenstummel, Tablettenhüllen, Folien, Besteck, Flaschenreste, Snus und Kabelbinder. Bei der Probe in Strobl mit 1,7 Partikel pro Liter waren vor allem Verpackungen und Haarbänder in der Umgebung sichtbar – so unterschieden sich die Plastikarten klar nach den Probenstelle.

Auffällig war laut Stadler im Wolfgangsee auch der hohe an Anteil an Baumwollfasern, die unter anderem von Kleidung und Schiffsseilen stammen dürften.

Salzburgs Seen bislang nicht auf Plastik untersucht

Für regelmäßige Wasserproben sind in Salzburg der Gewässerschutz des Landes und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zuständig. Die Wasserqualität der heimischen Seen wird seit Jahren als top beschrieben. Die Untersuchungen seien jedoch mikrobiologischer Natur, explizit nach Plastik werde nicht gesucht, so eine Sprecherin des Landes Salzburg auf S24-Anfrage. Spezifische Wasserproben seitens des Landes gebe es nur bei einer konkreten Verunreinigung durch Gülle oder Ähnliches.

Man werde sich den Greenpeace-Bericht nun jedenfalls genau ansehen, heißt es. Und: es sei durchaus möglich, dass der Kriterienkatalog für die Untersuchungen angepasst werden könnte. Bei der AGES selbst konnte man auf Nachfrage dazu noch nichts sagen – außer, dass die österreichweit Kriterien einheitlich gehalten werden müssten, um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu können.

15 verschiedene Plastiksorten in Seen

Die Greenpeace-Untersuchung brachte folgende 15 unterschiedliche Plastiksorten ans Licht – von insgesamt 200. Im Folgenden findet ihr hier die Auflistung:

PE - Polyethylen: Ist der am häufigsten verwendete Kunststoff. Folien, Verpackungen, Kanister, Spritzgussteile, Kabel und Rohre werden daraus hergestellt.

Ist der am häufigsten verwendete Kunststoff. Folien, Verpackungen, Kanister, Spritzgussteile, Kabel und Rohre werden daraus hergestellt. Chloriertes PE: Ist ein modifiziertes PE und ist für die Umwelt aufgrund der Chlorverbindungen schädlicher

Ist ein modifiziertes PE und ist für die Umwelt aufgrund der Chlorverbindungen schädlicher PP - Polypropylen: Wird sehr häufig verwendet und findet sich in einem breiten Anwendungsfeld wieder: von der Medizintechnik bis zu Gartenmöbeln. Es werden Verpackungen, Flaschenverschlüsse, Karosserieteile, Rohre, Gehäuse, Möbel, Heißwasserbehälter usw. daraus gefertigt.

Wird sehr häufig verwendet und findet sich in einem breiten Anwendungsfeld wieder: von der Medizintechnik bis zu Gartenmöbeln. Es werden Verpackungen, Flaschenverschlüsse, Karosserieteile, Rohre, Gehäuse, Möbel, Heißwasserbehälter usw. daraus gefertigt. PET-Polyethylenterephthalat: Wird vielfältig für Verpackungsmaterial, Textilfasern und Folien eingesetzt. Bekannt ist vor allem die PET-Flasche.

Wird vielfältig für Verpackungsmaterial, Textilfasern und Folien eingesetzt. Bekannt ist vor allem die PET-Flasche. PTFE - Polytetrafluorethylen: Es ist temperaturbeständig und findet daher viele Anwendungen im Haushalt, wie z.B. Beschichtung bei Pfannen, Töpfen, Bügeleisen und dergleichen. Anwendung findet es auch bei Gore-Tex Jacken.

Es ist temperaturbeständig und findet daher viele Anwendungen im Haushalt, wie z.B. Beschichtung bei Pfannen, Töpfen, Bügeleisen und dergleichen. Anwendung findet es auch bei Gore-Tex Jacken. PS-Polystyrol: Wird bei Joghurtbechern oder als Styropor für Isolationsboxen oder Wärmedichtung verwendet.

Wird bei Joghurtbechern oder als Styropor für Isolationsboxen oder Wärmedichtung verwendet. Polyester: Wird überwiegend für Mikrofasern, Textilien und Vliesstoffe verwendet. Täglich kommen wir damit auch in Form der Borsten auf Zahnbürsten in Kontakt.

Wird überwiegend für Mikrofasern, Textilien und Vliesstoffe verwendet. Täglich kommen wir damit auch in Form der Borsten auf Zahnbürsten in Kontakt. Polyamide: Sie verfügen über eine hohe mechanische Festigkeit und werden für Gehäuse, Tanks, Treibstoffleitungen, Pedale, Fahrzeugbau, Karosserien und Feinteile wie Zahnräder, Rollen, Schrauben, Muttern verwendet.

Sie verfügen über eine hohe mechanische Festigkeit und werden für Gehäuse, Tanks, Treibstoffleitungen, Pedale, Fahrzeugbau, Karosserien und Feinteile wie Zahnräder, Rollen, Schrauben, Muttern verwendet. PVC-Polyvinylchlorid: Beim Verbrennen setzt es giftige Chlorverbindungen frei. Wir treffen im Alltag auf PVC bei Fußböden, Fensterprofilen und Rohrleitungen.

Beim Verbrennen setzt es giftige Chlorverbindungen frei. Wir treffen im Alltag auf PVC bei Fußböden, Fensterprofilen und Rohrleitungen. PF-Phenoplaste: Sie werden im Maschinen- und Fahrzeugbau, bei Elektrotechnik, bei Haushaltsgeräten und für die Herstellung von Lacken und Klebstoffen verwendet. Sie haben keine Zulassung für den Kontakt mit Lebensmittel.

Sie werden im Maschinen- und Fahrzeugbau, bei Elektrotechnik, bei Haushaltsgeräten und für die Herstellung von Lacken und Klebstoffen verwendet. Sie haben keine Zulassung für den Kontakt mit Lebensmittel. Polyacrylamide: Sie werden als Gelbinder in der Kosmetikindustrie eingesetzt, weiters in der Papierherstellung, in Windeln sowie in der Abwassertechnik als Fällungsmittel.

Sie werden als Gelbinder in der Kosmetikindustrie eingesetzt, weiters in der Papierherstellung, in Windeln sowie in der Abwassertechnik als Fällungsmittel. Acrylate: Sie finden Anwendung als Bindemittel für Farben und Lacke, Spritzgussformmassen und Klebstoffe sowie als Werkstoff im Dentalbereich.

Sie finden Anwendung als Bindemittel für Farben und Lacke, Spritzgussformmassen und Klebstoffe sowie als Werkstoff im Dentalbereich. Cellophane: Bekannt aus dem Alltag ist es als eine dünne, transparente, biegsame und anhaftende Folie, in die Lebensmittel, Zigaretten, Backwaren, Käse, Fleischwaren usw. gewickelt werden.

Bekannt aus dem Alltag ist es als eine dünne, transparente, biegsame und anhaftende Folie, in die Lebensmittel, Zigaretten, Backwaren, Käse, Fleischwaren usw. gewickelt werden. Synthetischer Gummi: Zwei Drittel des gesamten Gummi geht in die Produktion von Autoreifen. Er findet sich auch in Matratzen, Handschuhen, Bekleidung, Schwämmen, Luftballons usw.

Zwei Drittel des gesamten Gummi geht in die Produktion von Autoreifen. Er findet sich auch in Matratzen, Handschuhen, Bekleidung, Schwämmen, Luftballons usw. MAC-Modacryl: Sind Chemiefasern, die bei der Herstellung von Schutzausrüstung eingesetzt werden. Sie sind schwer entflammbar und haben eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.

Sind Chemiefasern, die bei der Herstellung von Schutzausrüstung eingesetzt werden. Sie sind schwer entflammbar und haben eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. EP-Epoxidharze: Werden als vielseitiger Kleber (Metalle, Beton usw.) und Füllmaterial für Risse und Löcher verwendet.

Plastik in den Seen und mögliche Folgen

Plastik – egal ob auf dem Berg oder im Wasser – baut sich nicht ab und es bleibt dauerhaft in der Umwelt. Welche Folgen Mikroplastik für die Wasser-Ökosysteme hat, das sei noch nicht ausreichend geklärt, so Greenpeace. Was man aber bereits jetzt wisse, ist, dass es von Fischen und Co durch die Nahrungssuche aufgenommen wird, was sowohl physiologische als auch verhaltensbedingte Folgen für die Wasserlebewesen haben kann.

Ebenfalls durch die Nahrung, aber auch durch Atmen oder Trinken, nimmt der Mensch täglich kleinste Plastikpartikel auf. Auch über unsere Trinkwasserquellen (vor allem, wenn diese Oberflächengewässern entspringen) oder die Lagerung in Plastikbehältern, gelangt Mikroplastik in unsere Körper. Eine Studie der MedUni Wien (2022) hat unter anderem aufgezeigt, dass jede Person im Schnitt fünf Gramm Plastik pro Woche aufnimmt – das entspricht in etwa einer Kreditkarte, die im Magen-Darmtrakt landet.

Gesundheitliche Probleme durch Mikroplastik seien naheliegend, sind sich Expert:innen einig, auch wenn die Auswirkungen von Plastik auf die menschliche Gesundheit noch nicht vollständig erforscht sind. Hinweise gebe es bereits auf mögliche Schäden am Herz-Kreislauf- und Reproduktionssystem, Nervenerkrankungen und Entwicklungsstörungen.

Die NGO forderte am Donnerstag erneut verbindliche Plastik-Reduktionsmaßnahmen in Österreich und ein starkes globales Plastikabkommen.

(Quelle: SALZBURG24)