Mit dem Nachtzug direkt von Salzburg nach Paris

Die ÖBB fahren in Kooperation mit der SNCF und DB ab 13. Dezember 2021 dreimal wöchentlich mit dem Nightjet von Wien nach Paris. Jeweils am Montag, Donnerstag und Samstag geht es direkt vom Wiener Hauptbahnhof über St. Pölten, Linz, Salzburg und München nach Straßburg und Paris Gare de l‘Est. Abfahrt in Wien ist um 19:40 Uhr, Ankunft in Paris am nächsten Tag um 9:42 Uhr. Jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag wird die Verbindung von Paris nach Wien angeboten.

So kommen Reisende künftig wieder klimafreundlich und sicher über Nacht in die französische Metropole. Tickets sind ab 28. September auf nightjet.com und oui.sncf sowie ab dem deutschen Buchungsstart am 13. Oktober auf bahn.de erhältlich.

Abfahrt Salzburg Hbf: (Mo, Do, Sa) um 22:18 Uhr - Ankunft Paris Est um 09:42 Uhr am folgenden Morgen

Abfahrt Paris Est (Di, Fr, So) um 19:58 Uhr - Ankunft Salzburg Hbf um 07:26 Uhr am folgenden Morgen

Erste neue Nachtzug-Linie

Diese Verbindung ist – gemeinsam mit der ebenfalls im Dezember startenden Nightjet-Verbindung Zürich-Amsterdam – die erste neue Nachtzug-Linie, auf die sich die europäischen Bahnunternehmen ÖBB, DB, SNCF und SBB Ende 2020 geeinigt haben, um einen weiteren Beitrag zum Ausbau des europäischen Nachtzugnetzes zu leisten.

„Meilenstein für Nachtzugnetz“

„Mit dem Nightjet von Wien nach Paris setzen wir einen weiteren Meilenstein für ein europäisches Nachtzugnetz. Nur mit zusätzlichen Direktverbindung können wir noch mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn bewegen. Eine Reise mit dem Nightjet schont nicht nur die Umwelt, sondern bietet auch ein besonderes Reiseerlebnis. Denn nichts ist so entspannend, wie am Morgen in seiner gewünschten Zieldestination im Zentrum der Stadt anzukommen. Es freut mich, dass wir das ab Dezember nun auch in Paris können“, so ÖBB-CEO Andreas Matthä.

Eigenes Abteil für mehr Privatsphäre

In den ÖBB Nightjets können bis auf weiteres Einzelplätze im Sitzwagen, Liegewagen oder im Schlafwagen gebucht werden. Außerdem können die Abteile in den drei Komfortkategorien auch als eigenes (Privat-)Abteil gebucht werden.

Tickets für Nightjet-Verbindungen sind im Sitzwagen ab 29,90 Euro pro Person und Richtung, im Liegewagen ab 59,90 Euro und im Schlafwagen ab 89,90 Euro erhältlich.

Alle Tickets können in den ÖBB Reisezentren, online im ÖBB Ticketshop, in der ÖBB App und beim Kundenservice unter +43 5 17 17 gebucht werden. Weitere Informationen zum ÖBB Nightjet sind unter www.nightjet.com auffindbar.

ÖBB Der Nachtzug von Wien über Salzburg nach Paris startet am 13. Oktober.

(Quelle: SALZBURG24)