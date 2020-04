Minus sieben Grad wurden in der Nacht auf Donnerstag in Mittersill gemessen. Das ist die kälteste April-Nacht, die an der Wetterstation in der Pinzgauer Gemeinde je verzeichnet wurde, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Der "alte" Rekord – nämlich minus 6,9 Grad – wurde erst in der Nacht zuvor aufgestellt.

Ubimet

Minusgrade fast in ganz Österreich

Der kälteste Ort unterhalb von 1.000 Metern war am Donnerstagfrüh Gars am Kamp in Niederösterreich. Dort wurden minus 10,2 Grad erreicht, meldet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In Salzburg war St.Michael im Lungau mit minus 8,4 Grad der Kältepol. Von den rund 280 Messstationen der ZAMG registrierten in der Nacht auf Donnerstag nur vier einen Tiefstwert über null Grad: Sulzberg und Fraxern in Vorarlberg, Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich und in Wien bei der Messstation Innere Stadt.

In der Höhe wurde es im Vergleich zum Vortag schon deutlich milder. Am Sonnblick-Observatorium in Salzburg auf 3.109 Meter Seehöhe wurden am Donnerstag „nur“ noch minus 10,7 Grad gemessen. Tags zuvor zeigte das Thermometer noch minus 19,4 Grad an.

Warum es im April so kalt wird

Damit es so kalt wird, spielen mehrere Faktoren zusammen, erklärte ZAMG-Meteorologe Alexander Orlik:

Kalte Luftmasse: In den vergangenen Tagen strömte polare Kaltluft nach Österreich.

In den vergangenen Tagen strömte polare Kaltluft nach Österreich. Klare Nacht: Ohne Wolken kühlt die Wärme des Erdbodens ungehindert ins Weltall aus.

Ohne Wolken kühlt die Wärme des Erdbodens ungehindert ins Weltall aus. Kein Wind: Ohne Wind kühlt die Luft in Bodennähe ungestört ab. Sobald Wind weht, wird immer wieder mildere Luft aus der Umgebung und aus höheren Luftschichten hereingemischt.

Ohne Wind kühlt die Luft in Bodennähe ungestört ab. Sobald Wind weht, wird immer wieder mildere Luft aus der Umgebung und aus höheren Luftschichten hereingemischt. Schneedecke: Eine geschlossene Schneedecke verstärkt den Effekt des Abkühlens zusätzlich. Sie bildet eine Art Isolierschicht und verhindert, dass Wärme aus dem Boden an die Luft kommt.

Wochenende wird frühlingshaft

Nach den beiden frostigen ersten April-Nächten soll es am Freitag, Samstag und Sonntag nicht mehr ganz so kalt werden: In den Landeshauptstädten liegen die Frühtemperaturen dann bei null Grad oder knapp darüber, in einzelnen Tälern bei minus vier Grad. Auch tagsüber wird es in den nächsten Tagen milder: Am Sonntagnachmittag kann man laut ZAMG-Berechnungen zum Beispiel in der Stadt Salzburg mit bis zu 20 Grad rechnen. Eine Wetterprognose für eure Gemeinde findet ihr HIER.

