Der letzte Verhandlungstag ist von einer prozessualen Besonderheit und von Emotionen geprägt gewesen. Der Verteidiger des Zweitangeklagten, Rechtsanwalt Robert Morianz, hat einen Antrag auf Wiederaufnahme des bereits gestern geschlossenen Beweisverfahrens gestellt. Zu diesem Zeitpunkt fand bereits die Rechtsbelehrung der Geschworenen statt. Dem Antrag auf eine weitere Zeugeneinvernahme wurde statt gegeben. Die Prozessbeteiligten und auch Zuhörer marschierten wieder in den Schwurgerichtssaal.

Weiterer Zeuge vor Gericht

Morianz erklärte, der Leiter des Jugendamtes in Zell am See habe ihn heute angerufen und ihm folgendes mitgeteilt: Eine Person, die er betreue, habe ihm erzählt, dass sein Freund mit dem Erstangeklagten über den Tötungsfall während seiner Inhaftierung in der Justizanstalt gesprochen habe. Der Erstangeklagte habe zu dem Freund gesagt, dass er zu dem Mord an der Verkäuferin von einem Drogendealer angestiftet worden sei. Der Verteidiger erhoffte sich durch die Zeugeneinvernahme des Ex-Häftlings eine Entlastung seines Mandanten.

Zeuge belastet Zweitangeklagten

In der Zeugenbefragung durch die Vorsitzende des Schwurgerichtes, Richterin Bettina Maxones-Kurkowski, erklärte der 29-jährige Ex-Häftling jedoch, der Erstangeklagte habe zu ihm gesagt, dass er von dem Zweitangeklagten zur Tat gedrängt worden sei. Morianz wollte daraufhin noch weitere Zeugen hören. Seine Anträge auf die Befragung des Freundes des Ex-Häftlings sowie des Leiters des Jugendamtes wurden vom Gericht abgewiesen.

Bevor sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurückzogen, konnten Staatsanwalt Marcus Neher sowie Opferanwalt Stefan Rieder und die Verteidiger der zwei bisher unbescholtenen Angeklagten noch einmal ihre Plädoyers vorbringen. Der Staatsanwalt verwies auf das Geständnis des Erstangeklagten und betonte, dass dieser ohnehin mit einer Verurteilung zu rechnen habe, auch wenn er erklärt habe, dass der Zweitangeklagte ihn zur Tat bestimmt habe. Der Erstangeklagte könne keinen Vorteil daraus ziehen.

Persönlichkeitsstörung festgestellt

Neher hatte in dem Verfahren auch auf das neuropsychiatrische Gerichtsgutachten von Gabriele Wörgötter verwiesen. Sie stellte bei den beiden Beschuldigten eine Persönlichkeitsstörung fest und gab eine ungünstige Gefährlichkeitsprognose ab. Der Staatsanwalt hat während des Prozesses die Anklage gegen den Zweitangeklagten von Beitrag zum Mord auf Anstiftung abgeändert.

Der Verteidiger des Erstangeklagten, Rechtsanwalt Michael Ringl, war der selben Ansicht wie der Staatsanwalt. Es bringe seinem Mandanten keinen Vorteil, wenn auch der Zweitangeklagte verurteilt werde. Gestern erklärte der Anwalt, der Zweitangeklagte besitze die Fähigkeit, andere für seine Zwecke zu manipulieren. Zudem habe sein Mandant die Schüsse aus einer adaptierten Schreckschusspistole gestanden und zur Wahrheitsfindung und Aufklärung des Falles beigetragen.

Erstangeklagter zur Tat gezwungen?

Der Erstangeklagte hatte in dem Prozess geschildert, dass er von seinem damaligen Freund zur Tat gezwungen worden sei. Dieser habe ihm eine Pistole an den Hals gesetzt und ihm gedroht, er werde ihn und seine Familie umbringen, falls er die Verkäuferin nicht erschießen würde. Der Erstangeklagte erzählte zudem, dass er "sauer" auf die Frau gewesen sei. Er sei von der 20-Jährigen in einem Drogenverfahren zu Unrecht belastet worden, wonach er 50 Gramm Marihuana von ihr gekauft hätte. Angesprochen auf die vier Schüsse, die er auf die Frau vor ihrer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus in Zell am See abgefeuert hatte, antwortete er: "Ich habe einfach abgedrückt, ich habe nicht klar denken können." Zuvor habe er Kokain konsumiert.

Der Verteidiger des Zweitangeklagten gab heute erneut zu bedenken, dass ein Mandant kein Motiv für einen Mord habe und mit Drogen schon lange nichts mehr zu tun habe. Es gebe viele Personen aus dem Drogenmilieu, die Interesse daran gehabt hätten, die Verkäuferin zum Schweigen zu bringen. "Der wahre Auftragskiller läuft noch draußen herum", meinte Morianz. Er fand auch einen Grund dafür, warum der Zweitangeklagte von seinem ehemaligen Freund der Bestimmung zum Mord bezichtigt werde. Der Erstangeklagte habe sich vom Zweitangeklagten verraten gefühlt, weil dieser vor der Polizei im Dezember 2018 ausgesagt habe, der Erstangeklagte habe ihm gegenüber die Tat gestanden.

Mord aus Rache wegen Drogendeals?

Morianz sah ein Motiv für die Tat des Erstangeklagten: "Die Frau musste sterben, weil sie verraten hat, dass er bei ihr Suchtgift kauft." Mehrere Chats über WhatsApp am Tag nach der Tat würden auch beweisen, dass der Zweitangeklagte nichts von der Tat gewusst habe, sagte Morianz. Der Zweitangeklagte habe sich bei dem Freund nichtsahnend erkundigt, warum denn die Polizei bei der Wohnung der Frau gewesen sei. Der Opferanwalt hatte den Chat allerdings als "Fake" bezeichnet.

In seinen Schlussworten beteuerte der Zweitangeklagte heute noch einmal - sehr emotional - seine Unschuld. "Der da hinten lügt, weil es wurscht ist", sagte er in Richtung des Erstangeklagten und brach in Tränen aus. "Ich habe von Anfang an die Wahrheit gesagt, da geht es um mein Leben", wies er "Spekulationen" zurück, wonach er einen Beitrag zum Mord geleistet oder den Erstangeklagten dazu angestiftet habe. "Sag bitte die Wahrheit", flehte er seinen ehemaligen Freund an.

Die beiden Angeklagten wurden auch wegen Vergehen nach dem Waffengesetz angeklagt. Sie sollen zwei Schreckschusspistolen zu funktionstauglichen Faustfeuerwaffen umgebaut, abwechselnd verwahrt, transportiert und in ihrer Bekleidung außerhalb ihres Wohnraumes getragen haben. Zudem sollen sie jeweils einen verbotenen Schlagring besessen haben.

Erstangeklagter soll Mithäftling bedroht haben

Ein weiterer Vorwurf betrifft den Erstangeklagten. Dieser habe am 28. Jänner 2019 in der Justizanstalt Salzburg einen Mithäftling gefährlich bedroht. Der Zweitangeklagte wurde zudem wegen versuchter Bestimmung zum Raubmord an einem privaten Autoverkäufer angeklagt. Er soll versucht haben, den Erstangeklagten dazu zu bestimmen, den am Beifahrersitz befindlichen Verkäufer eines Mercedes während einer Probefahrt am 6. Dezember 2018 in Tirol von der Rückbank aus mit einer dünnen Schnur, einer sogenannten Garrotte, zu erwürgen, während er selbst den Wagen lenkte. Der Erstangeklagte sei der Aufforderung seines Freundes aber nicht nachgekommen. Die Burschen hatten laut Anklage zuvor darüber nachgedacht, wie sie zu teuren Autos kommen könnten, obwohl sie das nötige Geld nicht zur Verfügung gehabt hätten.

(Quelle: APA)