Die beständige Arbeit des Salzburger Mountainbike-Vereins machte sich letztendlich bezahlt, die Radsportler:innen können nun einen ersten Erfolg verbuchen. Mit dem gerade im Bau befindlichen Trail am Heuberg im Salzburger Flachgau entsteht die erste legale Abfahrt für Mountainbiker:innen im Norden der Stadt Salzburg.

Mountainbiker:innen packen am Heuberg an

Für die Bauarbeiten am Heuberg wurde die Community mobilisiert, das "historische" Ereignis zog zahlreiche Mountainbiker:innen an. Rund 50 Menschen im Alter zwischen elf und 77 Jahren fanden sich am 18. und 19. März am Heuberg ein und arbeiteten mit Schaufel, Hacke, Rechen und bloßen Händen an der ersten legalen Abfahrt: "Durch das große Interesse an den Community-Bautagen sind die Arbeiten schneller vonstattengegangen, als anfangs gedacht", freut sich Andreas Hörlsberger vom Mountainbike-Verein Salzburg im Gespräch mit SALZBURG24.

Anspruchsvolle Abfahrt nahe der Stadt Salzburg

Der Großteil der Arbeiten konnte an diesem Wochenende erledigt werden. Entstanden ist ein naturnaher Single-Trail in der Kategorie "schwarz" (schwierig, Anm.), der sich auf einer Länge von 1.800 Meter über 335 Höhenmeter schlängelt. Am Trail finden aktuell noch Feinschliffarbeiten statt, zahlreiche Schilder müssen aufgestellt werden. "Für Mitte April ist angedacht, dass der TÜV den Trail abnimmt. Die Eröffnung soll dann Ende April erfolgen", gibt Hörlsberger einen Ausblick und mahnt: "Noch ist der Trail gesperrt, das bitte beachten."

Gute Gespräche mit Grundeigentümern

Was für den Gaisberg seitens der Stadtpolitik schon mehrmals angekündigt wurde, konnte man am Heuberg nun relativ rasch umsetzen. Zwei Jahre nach den ersten Gesprächen mit den Grundeigentümern wurden die Arbeiten gestartet. "Die Gespräche liefen besser als gedacht, was vor allem an den sehr aufgeschlossenen Grundeigentümern der Bundesforste und dem Stift St. Peter liegt." Beteiligt an der Umsetzung waren neben engagierten ehrenamtlichen Helfer:innen der ASKÖ und das Land Salzburg. Die Kosten belaufen sich laut ASKÖ auf 60.000 Euro.

"Hoffentlich der Start für mehr"

Der Trail am Heuberg stellt für die Mountainbiker:innen auch eine Möglichkeit dar, sich zu beweisen und weitere Projekte vorantreiben zu können. "Für uns dient der Trail auch als Anschauungsmodell. Wir können beispielsweise den Grundeigentümern am Gaisberg zeigen, wie so etwas aussieht. Es ist somit hoffentlich der Start für mehr", so der engagierte Mountainbiker.

Mehrere Projekte in und um Salzburg

In und um die Stadt Salzburg tut sich jedenfalls was: Nach dem Aus für die vor allem bei Kindern beliebte Dirt-Strecke in der Josefiau entsteht nun auf rund 4.000 Quadratmetern ein Radparcours nahe der Sporthalle Alpenstraße. Nach Ostern sollen hier die Arbeiten für die höheren Schwierigkeitslevel starten, teilte Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) auf Facebook mit.

Und auch am Dürrnberg in Hallein (Tennengau) rollen bald die Mountainbiker:innen talwärts: Im Bereich der Zinkenlifte sollen zwei Trails in den Kategorien "rot" und "blau" entstehen, dazu auch ein Bereich für Kinder. Die Finanzierung steht, die Bauarbeiten sollen im Herbst starten, wie Hörlsberger mitteilt: "Das ist sehr erfreulich, damit haben wir bald einen Bike-Park in Stadtnähe".

Heuberg-Trail als Türöffner?

Während die Skigebiete im Innergebirg seit Jahren auf umfassenden Rad-Tourismus setzen und weltweit einen Ruf als Top-Mountainbike-Destination genießen – wie der jährliche Weltcup in Leogang beweist – waren die Radsportler:innnen im Raum Stadt Salzburg bis jetzt illegal unterwegs. Bei Grundeigentümer:innen und Jäger:innen müsse nach wie vor viel Aufklärungsarbeit betrieben werden, weiß Hörlsberger: "Und das, obwohl es seitens Salzburger Land Tourismus wirklich gute Versicherungslösungen gibt. Aber offenbar halten sich hier eher die Gerüchte." Der Mountainbike-Trail am Heuberg hat jedenfalls das Potenzial, für tiefgreifende Veränderungen im Großraum Salzburg zu sorgen.

