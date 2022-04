Mutige Lebensretter:innen in Salzburg geehrt

Wissenschafter:innen, Künstler:innen, Unternehmer:innen, verdiente Personen im öffentlichen Dienst, Menschen, die über viele Jahre ehrenamtlich ihre Freizeit und Energie für die Gemeinschaft gewidmet haben und auch echte Lebensretter: Alle wurden bei der feierlichen Übergabe in der Salzburger Residenz vor den Vorhang geholt.

"Diese Personen machen das Leben in unserem Land reicher und vielfältig. Ihre Leistungen verdienen gesellschaftliche Anerkennung, Bestätigung sowie Ermutigung. Es ist mir eine ausgesprochen große Freude, ihnen die Auszeichnungen zu überreichen", so LH Haslauer.

Auszeichnungen für Lebensretter:innen

Fünf Männer und eine Frau wurden vom Landeshauptmann mit dem Lebensretter-Verdienstzeichen des Landes geehrt. Darunter Mouaz Oun und Roland Pavel. Sie haben im Juni 2021 unter Einsatz ihres eigenen Lebens einen Buben (7) aus der reißenden Salzach bei Bruck gerettet. Der gebürtige Syrer Mouaz Oun kam 2015 als Flüchtling nach Salzburg und schildert die dramatischen Momente.

"Ich habe gerade gearbeitet als die Gäste laut zu schreien und zu gestikulieren angefangen haben. Ich habe dann den Buben im Wasser treiben gesehen und bin mitsamt meinen Kleidern sofort in die Salzach gesprungen. In so einem Moment denkt man nicht an sich selbst, man will nur helfen und das Kind retten." Mittlerweile ist Oun in die Stadt Salzburg gezogen und arbeitet auf der Festung.

Mit Mistgabel Landwirt beschützt

Ebenfalls mit dem Lebensretter-Verdienstzeichen des Landes wird die erst 19-jährige Eva Neumayr geehrt. Vor einem Jahr rettete sie einem Landwirt in der Flachgauer Gemeinde das Leben. "Ich besuche die HBLA in Ursprung und muss deswegen Praktika im Sommer machen. Der Bauer und ich sahen, dass der Zuchtbulle in der falschen Box im Stall war und die Kälber gefährdete. Als der Bauer versuchte ihn umzutreiben, ging der Stier plötzlich auf ihn los und verletzte ihn. Ich habe ihn mit einer Mistgabel verscheucht und habe die Rettung gerufen", berichtet Eva Neumayr, die übrigens die jüngste ausgezeichnete Lebensretterin im ganzen Bundesland ist.

Polizisten als Lebensretter

Ebenfalls mit dem Lebensretter-Verdienstzeichen des Landes werden die Polizisten Markus Berer (Berndorf), Thomas Lohinger (Wals-Siezenheim) und Patrick Putz (Lenzing/OÖ) geehrt. Sie haben im August 2021, kurz vor der Sohlstufe Lehen, eine Person aus der Salzach gerettet.

Ehrungen und Auszeichnungen im Überblick

Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

Hildegund Amanshauser, Salzburg

Ehrenzeichen des Landes Salzburg

Magistratsdirektorin a.D. SR Christine Fuchs, Eugendorf

Kanzler a.D. HR Michael Nake, Salzburg

Manfred Oswald Kühner, Inzell/Bayern

Großes Verdienstzeichen des Landes Salzburg

Baumeister Johann Myslik, Salzburg

Universitätsprofessor Walter Pfeil, Salzburg

Gabriele Ramsauer, Salzburg

Leiter des Kriminaldienstes Oberst Andreas Huber, Putzleinsdorf/OÖ

Verdienstzeichen des Landes

Komm.Rat Hannes Marazeck, Salzburg

Franz Pötzleitner, Annaberg

Hermann Unterkofler, Golling

Pro-Caritate-Verdienstzeichen des Landes Salzburg

Johann Ebner, Wals-Siezenheim

Gudrun Hagen, Salzburg

Franz Helminger, Köstendorf

Elisabeth Hintner-Weinlich, Salzburg

Ulrike Humpel, Hallein

Alexander Salzmann, Hof bei Salzburg

Gerlinde Schranzhofer, Ebenau

Karin Wohlschlager, Eben im Pongau

Ingrid Zingerle, Uttendorf

(Quelle: SALZBURG24)