Ein mutmaßlicher Frauenmord erschüttert Salzburg. Am Montag soll ein 41-Jähriger seine 35-jährige Ehefrau in Lamprechtshausen (Flachgau) getötet und anschließend in der Stadt Salzburg Selbstmord begangen haben. Das Motiv ist bislang unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Bei dem mutmaßlichen Mord in Lamprechtshausen handelt sich um den in diesem Jahr ersten Femizid in Salzburg und den bereits 16. Fall in Österreich, berichten die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF) auf ihrer Homepage. Als Femizid bezeichnet der AÖF die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von "Verstößen" gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden. Einer Auflistung zufolge gab es heuer in Österreich bereits 18 Frauenmorde, 16 davon waren mutmaßliche Femizide, zudem gab es 31 Mordversuche bzw. Fälle schwerer Gewalt an Frauen.

Auflistung zu mutmaßlichen Femiziden in Österreich

13. Jänner in Berndorf im Bezirk Baden in Niederösterreich

25. Jänner in Mürzzuschlag in der Steiermark

9. Februar in Edling in der Gemiende Eberndorf in Kärnten

12. Februar in Bad Leonfelden in Oberösterreich

1. März in Wien-Liesing

13. März in Raaba, Graz-Umgebung in der Steiermark

3. April in Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich

6. April in Wien-Ottakring

22. April in Graz-Wetzelsdorf in der Steiermark

5. Mai im Bezirk Murtal in der Steiermark

14. Juni in St. Peter am Kammersberg in der Steiermark

3. Juli in Wien-Ottakring

7. Juli in Eberndorf in Kärnten

25. Juli in Birkfeld im Bezirk Weiz in der Steiermark

7. August Lamprechtshausen in Salzburg

Sieben Femizide in der Steiermark

Sieben der bislang 16 Femizide in Österreich ereigneten sich demnach in der Steiermark. Drei in Wien, zwei jeweils in Niederösterreich und Kärnten und jeweils einer in Salzburg und Oberösterreich. Aus den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Burgenland wurden heuer bislang keine Fälle bekannt. Im Jahr 2022 gab es in Salzburg einen Femizid.

Im Jahr 2022 wurden der polizeilichen Kriminalstatistik zufolge österreichweit 29 Frauen ermordet. Auch wenn nicht jeder dieser Frauenmorde der Definition zufolge als Femizid einzustufen ist, so besteht bei dem überwiegenden Teil laut AÖF ein Beziehungs- oder familiäres Verhältnis. Seit dem Jahr 2016 wird ein Anstieg bei den Frauenmorden in Österreich verzeichnet. Mit 41 getöteten Frauen wurde im Jahr 2018 der vorläufige Höchststand verzeichnet. Insgesamt 98 waren es in den Jahren 2019 (39), 2020 (31) und 2021 (28).

Der gefährlichste Ort für Frauen ist einer Studie zufolge die eigene Wohnung. Hier waren mit 74 Prozent die Täter zum überwiegenden Teil Partner oder Ex-Partner. Gegen 20 Prozent der Täter lag demnach bereits ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot vor, bei sieben Prozent sogar ein Mehrfaches.

Regierung will Prävention verstärken

Obwohl es in Österreich bereits ein engmaschiges Netz an Beratungsstellen gebe, würden Frauen hier kaum Hilfe suchen, bevor die Situation eskaliert. Die Bundesregierung kündigte deshalb bei einer Pressekonferenz Anfang Juli an, bei Gewalt gegen Frauen verstärkt auf Prävention setzen zu wollen. So sollen die behördlichen Einrichtungen bekannter gemacht sowie mehr Schutz- und Übergangswohnungen für gewaltbedrohte Frauen vor allem in den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden.

