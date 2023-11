1.856 Quadratkilometer Schutzgebiet und 15.000 Tierarten – das ist der Nationalpark Hohe Tauern. Dieser wird in Salzburg sowie in Tirol und Kärnten als gemeinsamer Naturschatz gesehen. „Das hat einen einfachen Grund: Von Anfang an arbeiteten die Bundesländer mit den Gemeinden und den Grundbesitzern eng zusammen, auch die Bevölkerung wird miteingebunden. So ist das Schutzgebiet kein abstraktes, unnahbares Konstrukt, sondern unser Nationalpark“, betont Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) im Vorfeld der Ratssitzung in Mallnitz, die am Freitag stattfinden wird.

Schwaiger: "Akzeptanz in Bevölkerung wichtig"

Landesrat Josef Schwaiger möchte diesen gemeinsamen Weg jedenfalls weitergehen. „Die Akzeptanz des Nationalparks in der Bevölkerung ist genauso wichtig wie seine Schutzfunktion. Vor Ort weiß man über die Potenziale und Herausforderungen am besten Bescheid, nur mit der Zusammenarbeit von Ländern, Gemeinden und Grundbesitzern und erst in weiterer Folge mit dem Bund werden wir weiterkommen und für die Zukunft gut aufgestellt sein“, so Schwaiger.

Landesrat Schwaiger versichert im Vorfeld der Ratssitzung auch, dass man Kritiken – wie zuletzt vom Bundesrechnungshof – ernst nehme und sich damit bei der Erarbeitung eines Managementplans auseinandersetzt. „Nur eines ist für mich auch unumstößlich: „Ein Nationalpark in dieser Größe, der sich über drei Bezirke in Salzburg, drei Bundesländer und alleine in Salzburg über 20 Gemeinden erstreckt, funktioniert nicht ohne die, die es betrifft - und das sind die Menschen in der Region. Insbesondere die rund 120 Grundbesitzer ermöglichen dieses große Schutzgebiet und hier ist mir der Kontakt sowie das Einvernehmen sehr wichtig. Sie alle sind sich des Werts und der Wichtigkeit dieses hochwertigen Schatzes voll bewusst. Gleichzeitig ist ein Nationalpark, der von der Bevölkerung nicht akzeptiert wird, zum Scheitern verurteilt. Wir arbeiten daher immer mit allen Betroffenen gemeinsam und unermüdlich an Lösungen – wie aktuell zum Beispiel den Hochwasserschutz in den Tauerntälern“, versichert Schwaiger abschließend.

(Quelle: SALZBURG24)