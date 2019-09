Die Stadt Salzburg hält ihre Wahllokale bei dieser Nationalratswahl wie ein Großteil der Landeshauptstädte wieder bis 16 Uhr offen. Einen Überblick über die Öffnungszeiten aller Wahllokale im Bundesland Salzburg findet ihr HIER .

Wahllokale dürften bereits um Mitternacht öffnen

Auch viele andere größere Städte nützen nicht ganz den gesetzlich vorgegebenen Wahlschluss von 17 Uhr aus. Vorarlberg – samt Bregenz – beendet die Stimmabgabe traditionell vier Stunden früher, und ist damit auch das erste Bundesland, von dem ein Ergebnis vorliegt.

Aufsperren dürfen die Wahllokale theoretisch schon um Mitternacht. Darauf wird allerdings seit Einführung der Briefwahl verzichtet. Früher hatten einige Wahllokale für Reisende schon in der Nacht offen.

NR-Wahl 2019: Dorfgastein und Niedernsill öffnen als Erstes

Jetzt beginnt der Wahltag um 6 Uhr - zumindest in vier Wahllokalen in Niederösterreich, einem in Wiener Neustadt und dreien in Euratsfeld. Ab 6.30 Uhr werden in insgesamt 13 Wahllokalen in Kärnten (Hermagor und Mallnitz), Niederösterreich (Natschbach, Weinburg) und mehreren Kleingemeinden Tirols die Wähler empfangen. In Salzburg zählen Dorfgastein (Pongau) und Niedernsill (Pinzgau) mit 6.45 Uhr zu den Frühstartern.

Um 7 Uhr hat schon mehr als die Hälfte der Wahllokale österreichweit offen, um 8 Uhr kann man in 9.499 der 10.180 Wahllokale zur Urne schreiten. Und um 8.30 Uhr schließt bereits das erste Wahllokal wieder – nämlich jenes in der Innsbrucker Justizanstalt. Nicht allzu lange – nur bis 10 Uhr – gewählt werden kann in einigen Pflegeheimen oder Krankenhäusern, aber auch in drei Buschenschanken im Burgenland und in der Steiermark und einer Jausenstation in Oberösterreich.

Um 17 Uhr Großteil der Stimmen bereits ausgezählt

Zu Mittag ist der Wahltag in einem Viertel der Wahllokale - überwiegend in kleinen Orten - schon wieder vorbei, um 13 Uhr dann auch in allen 329 Vorarlberger Sprengeln. Zwei Stunden vor dem vorgegebenen Wahlschluss sind bereits 6.318 Wahllokale wieder zu.

Bis 17 Uhr kann man nur in 1.609 Sprengeln die Stimme abgeben - darunter in allen 1.455 Wiener Wahllokalen. Erst wenn die letzten Wahllokale zugesperrt haben, darf über die Wahlergebnisse berichtet werden - also ab 17 Uhr. Um diese Zeit ist ein guter Teil der Gemeinden schon ausgezählt, womit es bereits eine gute Datenbasis für die Hochrechnungen auf das Endergebnis gibt.

(Quelle: APA)