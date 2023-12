Der Winter hat Salzburg fest im Griff: "Auf den Bergen, gerade im Bereich der Tauern, kam am Wochenende knapp ein Meter Neuschnee zusammen. In den Nordalpen, am Hochkönig und am Steinernen Meer gab es 80 Zentimeter Neuschnee", erzählt Meteorologin Claudia Riedl von Geopsphere Austria im Gespräch mit SALZBURG24 am Montag.

Doch auch in den Niederungen schneite es, vor allem am Samstag. Hier wurden 20 bis 30 Zentimeter verzeichnet, in höheren Lagen wie etwa dem Gasteiner Tal waren es 40 bis 50 Zentimeter. Der Neuschnee sorgte am Wochenende für gesperrte Straße und unzählige Feuerwehreinsätze. Sonntagfrüh musste die Pinzgauer Straße (B311) wegen einer Lawinensprengung gesperrt werden und auch die Großarler Landesstraße (L109) war gesperrt, da mit einem Hubschrauber der Schnee von den Bäumen geblasen wurde.

"Hatten wir schon lange nicht mehr"

"Dass es Anfang Dezember derart viel schneit, hatten wir schon lange nicht mehr. Zuletzt wohl im Jahr 2010", kommentiert Riedl den Start in den meteorologischen Winter. Die Skigebiete, die in den vergangenen Jahren der Saison aufgrund der dürftigen Schneelage entgegenzitterten, dürften sich über das aktuelle Wetter freuen. "Seit der Jahrtausendwende hatten wir eine solche Situation kaum mehr, davor war das eher üblich", so Riedl weiter.

Der Neuschnee sorgte am Sonntag für eine heikle Lawinensituation in Salzburg. Gerade im Bereich der Tauern war die Lawinengefahr groß (Stufe 4), im restlichen Land weitgehend erheblich (Stufe 3). In Obertauern löste sich am Sonntag ein Schneebrett, woraufhin eine große Suchaktion gestartet wurde. Verschüttet wurde aber glücklicherweise niemand.

Lawinenbericht für Sonntag, 03-12-2023 Heikle Lawinensituation, bitte um Zurückhaltung abseits gesicherter Räume! Touren... Gepostet von Lawinenwarndienst Salzburg am Samstag, 2. Dezember 2023

So ist die Lawinengefahr in Salzburg

Am Montag ist die Lawinengefahr im Bundesland Salzburg mäßig (Stufe 2) bis erheblich (Stufe 3). Laut Riedl ergeben sich in den nächsten Tagen zwei Probleme im Bezug auf die Lawinensituation im Land: Triebschnee und Gleitschneelawinen.

Was ist Triebschnee?

Bei Triebschnee handelt es sich um Schnee, der vom Wind verblasen wird. Am Montag kann Südföhn dazu führen, dass der Schnee verfrachtet wird und dabei für instabile Hänge sorgt. Für Dienstag und Mittwoch ist allerdings kein Wind in Salzburg prognostiziert.

Was sind Gleitschneelawinen?

Gleitschneelawinen können abgehen, wenn der Boden noch warm ist, wenn Schnee darauf fällt. Das war in Salzburg zuletzt der Fall, weshalb das Risiko hier in den nächsten Tagen erhöht ist. „Sollte ein solches Schneebrett abgehen, kann die Abrisskante bis auf den Boden hinabreichen“, erklärt die Meteorologin. Vor Aktivitäten in den Bergen empfiehlt sich aber grundsätzlich ein Blick auf die aktuelle Lawinensituation im Land.

Gefrierender Regen im Flachgau und der Stadt Salzburg

Für Dienstag und Mittwoch sind leichte Niederschläge in Salzburg prognostiziert. Im Flachgau und in der Stadt Salzburg ist am Dienstag gefrierender Regen möglich, was gerade im Frühverkehr für Probleme sorgen kann. Auch am Mittwoch schneit es etwas, je nach Höhenlage kommen bis zu maximal zehn Zentimeter Neuschnee zusammen. Sonnenschein steht uns dann am Donnerstag und Freitag bevor: "Wenn ich mir freinehmen könnte, würde ich den Donnerstag wählen", gibt Claudia Riedl einen Ausblick auf den schönsten Tag der Woche.

