Für die Salzburger Landtagswahl am 23. April stehen nun die Wahllokale und deren Öffnungszeiten fest: Insgesamt wird es 519 Wahllokale geben, von denen ein Großteil von 7 bis 16 Uhr geöffnet sein wird.

In einer Gemeinde, nämlich in Maria Alm im Pinzgau, können die Menschen ihre Stimme bis 17 Uhr abgeben, weshalb der Wahlschluss heuer um eine Stunde später ist als noch vor fünf Jahren, damals machte das letzte Wahllokal um 16 Uhr dicht.

Meiste Wahllokale in Mozartstadt

Auch wenn die Landeshauptstadt bei der Zahl der Wahlberechtigten heuer hinter den Flachgau zurückgefallen ist, wird es dort die meisten Wahllokale geben, und zwar 153. Diese haben einheitlich von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Alle Wahllokale auf einem Blick

Im Flachgau kann die Stimme in 141 Wahllokalen abgegeben werden, im Tennengau in 50, im Pongau in 74, im Pinzgau in 73 und im Lungau in 28 Wahllokalen.

Kürzere Öffnungszeiten

Wenig Zeit zum Wählen haben die Bewohnenden in einigen Seniorenheimen: In Hallein und in St. Johann im Pongau ist dort die Stimmabgabe überhaupt nur in der Zeit von 8 bis 10 Uhr möglich, in Tamsweg bleibt eine halbe Stunde mehr Zeit, und in den Heimen Abtenau, Bischofshofen und Hüttau kann bis 11 Uhr gewählt werden.

Land Salzburg So können auch Auslands-Salzburger:innen wählen Erstmals dürfen heuer bei den Landtagswahlen auch Salzburger:innen wählen, die im Ausland leben. Wie sie ihre Stimme abgeben können erfahrt ihr bei uns.

Salzburg-Wahl am 23. April

In einem Dutzend der insgesamt 119 Salzburger Gemeinden ist die Landtagswahl am 23. April bereits mit dem Mittagessen um 12 Uhr erledigt, mehr als die Hälfte davon befinden sich im kleinsten Bezirk des Landes, dem Lungau. Das einzige Wahllokal mit "Sperrstunde" 17 Uhr ist das Haus der Begegnung in Maria Alm, im zweiten Wahllokal der Gemeinde, dem Feuerwehrhaus, ist hingegen schon um 14 Uhr Schluss.

(Quelle: APA)