Jetzt ist es hochoffiziell: Das Bundesland Salzburg bekommt eine Schwarz-Blaue Landesregierung. Nach dem Segen der Parteigremien am Donnerstagabend haben Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und seine künftige Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) am Freitagvormittag die künftige Regierung und deren Arbeitsprogramm präsentiert. Angelobt werden die vier ÖVP- und drei FPÖ-Regierungsmitglieder am 14. Juni bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags.

Während die Grünen von der Regierungsbank in die Opposition wechseln, haben die NEOS den Wiedereinzug in den Salzburger Landtag verpasst. Die SPÖ bleibt wie gehabt in der Opposition, in der nun auch die KPÖ ist. Das sind die ersten Reaktionen auf die neue Salzburger Landesregierung.

SPÖ: "Haslauer wird nicht bis 2028 bleiben"

"Salzburg wird eine Regierung des Stillstands bekommen, ohne Visionen und zündende Ideen, wie die großen Herausforderungen der Gegenwart gelöst werden", erklärt SPÖ-Chef David Egger in einer ersten Reaktion. "Der Aufstieg von Kronprinz Stefan Schnöll in der Landesregierung zum Landeshauptmann-Stellvertreter mit neuen Agenden wie Wirtschaft, Arbeit, Tourismus und Gemeinden zeigt, Haslauer wird nicht bis 2028 bleiben." Die Ankündigungen in den Bereichen Pflege und Soziales sind für Egger völlig unzureichend und visionslos: "Die ÖVP hat in den vergangenen zehn Jahren etwa die Krise beim sauteuren Wohnen in Salzburg mit verursacht. Daher verwundert es auch nicht, dass die Schwarzen weiterhin nicht den Mumm haben, in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen."

Grüne: "Rechte Regierung im Rückwärtsgang"

In einer ersten Reaktion hält die Grüne Landessprecherin und LH-Stv. Martina Berthold fest: "Schwarz-Blau bringt eine rechte Regierung im Rückwärtsgang. Statt Visionen wurden heute zahlreiche Rückschritte vorgestellt". Auffallend sei, dass das neue Regierungsteam Klimaschutz mit keinem einzigen Wort erwähnt habe. Kritik kommt auch an der Ressortverteilung. "Unter blauer Ressortverantwortung wird der Naturschutz nun frontal angegriffen. Die Landesumweltanwaltschaft wird unter dem Titel 'Pragmatismus' massiv geschwächt", so Berthold.

Auch im Sozialbereich und der Kinderbetreuung würden Rückschritte drohen, befürchten die Grünen. "Statt endlich flächendeckende Betreuungsplätze und den ganztägigen Gratis-Kindergarten kündigt Schwarz-Blau eine Herdprämie an. Das ist Politik der 1950er-Jahre."

NEOS orten gesellschaftspolitischen Rückschritt

Die aus dem Landtag geflogenen NEOS stellen in einer ersten Stellungnahme die Frage in den Raum, ob die "daueroppositionellen Blauen" der Regierungsverantwortung gerecht werden können. "Ich hoffe, dass nicht auch die blaue Regierungsbeteiligung in Salzburg so enden wird wie die Beteiligungen auf Bundesebene. Das würde dem Standort Salzburg schaden. Marlene Svazek und die FPÖ müssen jetzt beweisen, dass sie Verantwortung übernehmen können und nicht den Stil der Bundes-FPÖ nach Salzburg holen“, sagt NEOS-Interimssprecher Lukas Rößlhuber.

"Beschneidung der LUA, Herdprämie für Frauen und erneute politische Einflussnahme in den Schulen sind nur einige wenige inhaltliche Punkte, die Salzburg gesellschaftspolitisch wieder um Jahre zurückwerfen werden", heißt in der Aussendung weiter. Rößlhuber: "Ob eine schwarzblaue Regierung in Salzburg fünf Jahre halten wird? Ehrlich gesagt kann ich mir das zwischen Haslauer und Svazek schwer vorstellen."

KPÖ: "ÖVP und FPÖ spalten die Salzburger"

Beim Thema Wohnen sieht die KPÖ plus in Person von Kay-Michael Dankl: "offenbar kein Erweckungserlebnis bei Haslauer und Svazek. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, die Mittelschicht gerät unter Druck. Aber anstatt beim teuren Wohnen sich mit den Mächtigen anzulegen – den Immobilienfirmen und Grundbesitzern – spielen ÖVP und FPÖ die Salzburger gegeneinander aus", sagt Landessprecher Dankl. "Haslauers vage Aussage, es werde mehr geförderten Wohnbau geben, ist kein Ersatz für strenge Regeln für den überteuerten privaten Wohnungsmarkt. Investoren dürfen sich weiter eine goldene Nase verdienen, während man den Bürgern bei der Suche einer leistbaren Wohnungen noch mehr Steine in den Weg legt. Eine rassistische Spaltung macht keine einzige Wucher-Miete günstiger. Nur weil es anderen schlechter geht, geht es mir nicht besser."

Laut Dankl fehle im ÖVP-FPÖ-Programm "ein Privatisierungsstopp für Landesimmobilien, ein Mindestanteil für geförderten Wohnbau in den Gemeinden und Maßnahmen gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum."

