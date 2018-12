Dabei handelte es sich um eine Delegation aus Abgeordneten des Nationalrats und verschiedener Landtage. Die Mitglieder der Delegation schenkten dem Papst eine CD mit österreichischen Weihnachtsliedern und -texten, die am 29. November bei einem Benefizkonzert im Wiener Stephansdom für die Aktion "Licht ins Dunkel" präsentiert wurde.

Papst: "Heilige Nacht begreifen"

Das "Stille Nacht"-Lied "lässt uns in seiner tiefen Schlichtheit das Geschehen der Heiligen Nacht begreifen", sagte der Papst. "Jesus, der Retter, der in Bethlehem geboren wurde, offenbart uns die Liebe Gottes des Vaters. Ihm wollen wir unser ganzes Leben anvertrauen."

Ausstellung über "Stille Nacht"-Lied im Vatikan

In der österreichischen Botschaft beim Heiligen Stuhl in der Via Reno wird am Mittwochabend eine Ausstellung zur historischen Entstehung und Verbreitung des Liedes eröffnet. Die Ausstellung wurde im Auftrag des österreichischen Außenministeriums von der Stille-Nacht-Gesellschaft in Oberndorf erstellt. Die Salzburger Sängerin Martina Mathur wird alle sechs Strophen des Weihnachtsliedes in Begleitung einer Gitarre aus dem Stille-Nacht-Museum von Hallein vortragen. Vorgestellt wird am Mittwoch auch eine Sondermarken-Edition aus acht Briefmarken zur Entstehung des Stille-Nacht-Lieds, die in Kooperation mit dem Postamt Christkindl entworfen wurde.

"Stille Nacht" in Salzburg komponiert

"Stille Nacht! Heilige Nacht!" gilt als eines der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt. Es geht auf ein 1816 vom Priester Joseph Mohr verfasstes Gedicht zurück, zu dem der Lehrer und Organist Franz Xaver Gruber zwei Jahre später eine Melodie komponierte. Die Uraufführung fand bei der Christmette am 24. Dezember 1818 in der Salzburger Kirche St. Nikolaus in Oberndorf statt.

