Bei der partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Das Himmelsspektakel am Tag vor dem Nationalfeiertag sollte – sofern das Wetter auch mitspielt – in Österreich gut zu sehen sein. Sie beginnt am 25. Oktober um exakt 11.15 Uhr und erreicht ihren Höhepunkt, je nach Ort in Österreich, zwischen 12.10 und 12.25 Uhr. In Salzburg ist das etwa um 12.16 Uhr – also pünktlich zur Mittagspause.

Sonne von Mond abgedeckt

Die Abdeckung der Sonne durch den Mond wird ebenfalls verschieden stark ausfallen. In Salzburg ist es ein Viertel der Sonne, das durch den Mond verdeckt wird. In Wien sind es 30 Prozent.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis

Wer die Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte sich jedenfalls eine entsprechende Brille mit Filterfolien zulegen. Nur so können die Augen geschützt werden. Diese bestehen oft einer reflektierenden Aluminiumschicht, die nur sehr wenig Licht (zirka ein Hunderttausendstel) durchlässt. Mit einem solchen sehr hohen Filterfaktor ist der direkte Blick in die Sonne möglich, ohne dass die Augen durch übermäßiges infrarotes, ultraviolettes oder sichtbares Licht Schaden nehmen. In der Regel handelt es sich dabei um einfache Bauarten aus Pappe, die im Fachhandel erhältlich sind.

Wer die Sonnenfinsternis verpasst, muss sich bis zum 29. März 2025 gedulden. Erst dann wird wieder eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen sein. Die letzte Sonnenfinsternis, die in Österreich zu sehen war, liegt übrigens noch kein Jahr zurück. Dieses Himmelsspekakel fand am 10. Juni 2021 statt.

(Quelle: SALZBURG24)