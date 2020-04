Patientin im Tauernklinikum mit Covid-19 infiziert

Die 74-jährige Frau wurde bereits am Donnerstag, 9. April, nach einem Sturz stationär im Krankenhaus Zell am See aufgenommen, zeigte keine Covid-19-Symptome und konnte am Tag darauf in häusliche Pflege entlassen werden. Am Sonntag wurde die Patientin aus anderen medizinischen Gründen erneut ins Krankenhaus Zell am See gebracht und wies bei der Kontrolle im Covid-19-Container wiederum kein Fieber und keine typischen Symptome auf.

Patientin ins Covid-Haus überstellt

Die Patientin wurde nach der Untersuchung und der Abnahme eines vorsorglichen Testabstriches stationär und unter Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen im Tauernklinikum Zell am See behandelt. Nachdem das positive Testergebnis fest stand, wurde die Frau in die Covid-Station der SALK nach Salzburg überstellt.

Betrieb im Tauernklinikum aufrecht

Die direkten Kontaktpersonen der Patientin wurden von der Gesundheitsbehörde erhoben. Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der bei der Überstellung der 74-Jährigen in das Krankenhaus beteiligt war, befindet sich in behördlicher Quarantäne. Außerdem müssen sich sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tauernklinikums ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See teilt mit, dass der Betrieb in allen Stationen des Krankenhaus Zell am See aber sichergestellt ist.

Bis Montag, 11.30 Uhr, waren 1.192 Personen in Salzburg an Covid-19 erkrankt, davon 751 bereits genesen. HIER findet ihr die Zahlen im Detail.

Gemeinden fordern mehr Geld

Indes sorgen sich die Gemeinden Salzburgs um ihre Budgets. Um die Folgen der Coronakrise abzuwenden, fordern sie mehr Mittel aus dem Finanzausgleich vom Bund, berichtete der ORF Salzburg am Montag. "Ich will nicht schwarz malen. Aber es ist zu befürchten, dass etliche Gemeinden hart an der Insolvenz vorbeischrammen. Wir müssen unbedingt liquide bleiben. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch investieren", wurde Günther Mitter (ÖVP), Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes und Bürgermeister von St. Johann, zitiert.

(Quelle: SALZBURG24/APA)