PCR-Gurgeltests für zu Hause ab 27. Oktober

„Alle Salzburgerinnen und Salzburger, egal ob geimpft oder ungeimpft, können ab 27. Oktober zu Hause kostenlos und einfach mittels PCR-Gurgeltest ihren Corona-Status überprüfen. Es geht darum, Gewissheit zu haben. Sei es vor einer Familienfeier, für den 3-G-Nachweis oder den Besuch bei besonders gefährdeten Personen wie zum Beispiel im Seniorenwohnhaus“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer und ergänzt: „Wir haben neben der wirksamen Schutzimpfung noch ein weiteres, effizientes Werkzeug zur Eindämmung der Pandemie, bitte nutzen Sie es.“

Die Eckpunkte zu den PCR-Gurgeltests in Salzburg

Ab 27. Oktober 2021

Kostenlos und im ganzen Bundesland

54 Ausgabestationen bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und in den Maximärkten Anif und Bruck an der Glocknerstraße

241 Abgabestationen in 118 Gemeindeämtern, 107 SPAR-Märkten und 16 McDonald’s-Filialen

Ergebnis in 20 bis 24 Stunden

Gültig für den 3G-Nachweis

Genaue Ergebnisse

Ergebnis wird in den „Grünen Pass“ eingespielt

Alle Infos, Ablauf, Daten und Fakten: sbg-gurgelt.at

Tests bei Spar und McDonald's abgeben

Zum Start am 27. Oktober werden im gesamten Bundesland 54 Ausgabestationen bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und in den Maximärkten Anif und Bruck sowie die Bezirksstellen des Roten Kreuzes in Radstadt, Abtenau und Tamsweg zu den Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Die durchgeführten Tests können dann in 118 Gemeindeämtern, 107 SPAR-Märkten und 16 McDonald’s-Filialen abgegeben werden. In Summe gibt es also 241 Abgabestationen. Sämtliche Stationen und der genaue Ablauf sind auf sbg-gurgelt.at zu finden. Ausgegeben wird jeweils eine Packung mit zehn Tests für bis zu drei Personen in einem Haushalt.

Testergebnis innerhalb von 20 bis 24 Stunden

Die Abgabe der Tests ist von Montag bis Samstag möglich. Sie werden jeweils um 10 Uhr abgeholt. Damit wird sichergestellt, dass die abgegebenen Proben innerhalb von 20 bis 24 Stunden ausgewertet sind. Bei einer Abgabe am Samstag bis 10 Uhr gibt es das Ergebnis bis Sonntag um 8 Uhr. An Sonntagen eingeworfene Proben werden bis spätestens Dienstag Früh ausgewertet.

So funktioniert der PCR-Gurgeltest

PCR-Gurgel-Set an Ausgabestelle abholen. Der Service ist kostenlos und verfügbar solange der Vorrat reicht. Die Ausgabe ist begrenzt auf ein Test-Paket mit zehn Stück für einen bis zu Drei-Personen-Haushalt.

Übersicht der Ausgabestellen in ganz Salzburg

Anmelden auf sbg-gurgelt.at, dann „Jetzt Testen“ anklicken, um ein persönliches Probenkonto anzulegen. Bei der Registrierung wird ein Etikettenbogen an das Konto und die Person gebunden.

Probe registrieren und gurgeln. Melden Sie sich mit Ihren Daten an und folgen Sie der digitalen Anleitung.

Probe bei Abgabestelle einwerfen. Die Probe muss innerhalb von zwei Stunden nach Probenabnahme in eine Sammelbox eingeworfen werden. Wichtig dabei ist, die Probe bis 10 Uhr einzuwerfen, um ein Ergebnis bis zum nächsten Tag zu erhalten.

Übersicht der Abgabestellen in ganz Salzburg

Ergebnis innerhalb von 20 bis 24 Stunden. Sobald das Ergebnis verfügbar ist, erhalten Sie eine SMS mit einem Link zum Analysebefund als PDF. Das dort geforderte Passwort ist Ihr Geburtsdatum.

Schnelles Testverfahren bringt rasches Ergebnis

Damit eine sehr große Anzahl an PCR-Tests ausgewertet werden kann, ist neben einer komplexen Transportlogistik das sogenannte Pooling-Verfahren wesentlich. Bei diesem Verfahren werden viele Proben in einem Pool zusammengemischt und im Labor analysiert. Ist ein Pool positiv, werden die zurückgestellten Proben einzeln analysiert. Deshalb muss man die Gurgelflüssigkeit beim Testen auch auf zwei Fläschchen aufteilen. Nach der Einzeltestung wird das Ergebnis in die Software eingespielt und die getesteten Personen werden informiert. Von der Probensammlung zu Hause bis zum Ergebnis vergehen durchschnittlich weniger als 20 Stunden.

Alle Infos zum Gurteltest findet ihr auch HIER.

(Quelle: SALZBURG24)