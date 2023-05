Die Blechkolonnen rollen am Pfingstwochenende wieder durch das Bundesland Salzburg. Laut Autofahrerclub ÖAMTC ist es eines der stärksten Reisewochenenden, denn verlängerte Wochenende sei doch ein beliebter Termin für einen Kurzurlaub im Süden. Bei den Salzburger:innen besonders populär ist der italienische Adria-Badeort Lignano Sabbiadoro, der in gut vier Stunden Fahrzeit zu erreichen ist.

Reiseverkehr legt Tauernautobahn lahm

Wegen des starken Reiseverkehrs ist es am Samstag laut ÖAMTC in mehreren Bundesländern zu Verzögerungen gekommen. In Salzburg kam es auf der Tauernautobahn (A10) zu einem bis zu 26 Kilometer langen Rückstau vor dem Ofenauer Tunnel. Den Stau wollten am Samstag zahlreiche Reisende umgehen und in Hallein von der A10 abfahren. Die eingerichtete Abfahrtssperre schickte sie jedoch zurück auf die Tauernautobahn. Staus registrierte der Club auch auf der Brennerautobahn (A13) Richtung Italien zwischen Innsbruck und Matrei. Vor dem Karawankentunnel staute sich der Verkehr am Samstag auf acht Kilometern. Es kam zu Wartezeiten von 45 Minuten. Am Nachmittag gab der ÖAMTC leichte Entwarnung. So gab es am Nachmittag noch über einen sieben Kilometer langen Stau zwischen den A10-Abfahrten Puch und Golling.

Bereits seit Freitag, 22.00 Uhr, kam es zu Blockabfertigung und Kolonnenverkehr auf der A10 in Richtung Villach vor dem Ofenauer-und dem Reittunnel sowie vor der Mautstelle St. Michael. Der ÖAMTC berichtete zudem von zahlreichen Einsätzen und kleineren Pannen auf der Strecke zwischen Flachau und Flachauwinkl nach einem Auffahrunfall. In Tirol war zudem die Fernpassstrecke (B179) von Füssen bis Heiterwang von Staus betroffen.

Abfahrtssperren und Arbeiten auf A10

Auch sind zahlreiche Abfahrtssperren in Salzburg und Tirol aktiv. Diese gelten heuer in Salzburg erstmals durchgehend von Freitag, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 24:00 Uhr. Das Land Salzburg will mit den Sperren die durchreisenden Tourist:innen auf der Autobahn halten und die Anrainergemeinden entlasten. Der Geltungszeitraum der Tiroler Durchfahrtssperren variiert nach Bezirken.

Für Sonntag rechnen die Verkehrsexperten mit keinen gröberen Verzögerungen auf den Hauptverkehrsrouten. Wegen der Rückreise vieler Österreicherinnen und Österreicher in die Städte sei jedoch am Montag ab dem späten Nachmittag in den Stadteinfahrten von Linz, Graz und Wien mit möglichen Staus zu rechnen.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

Der ÖAMTC gab am Samstag auch bereits eine Warnung für die kommende Woche aus. Denn am 3. Juni, beginne die erste Rückreisewelle Richtung Deutschland sowie gleichzeitig ein zweiter Aufbruch vieler Urlauber in Richtung Süden aufgrund der bayrischen Pfingstferien von 30. Mai bis 9. Juni).

Stau-Hotspots im Überblick

Westautobahn (A1), Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg, Knoten Steinhäusl

Tauernautobahn (A10), Großraum Salzburg, Mautstelle St. Michael, Tunnelgruppe Werfen, Tunnelbereiche Tauern-, Katschbergtunnel

Verbindung München-Salzburg (A8), abschnittweise zwischen Rosenheim und Salzburg

Verbindung Rosenheim-Kufstein (A93), vor dem Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein in Bayern

Stadt Salzburg: Münchner Bundesstraße, zwischen Bessarabierstraße und Grenze Freilassing, Sterneckstraße, zwischen Sterneckkreuzung und Vogelweiderstraße

Südautobahn (A2), Bereich der Pack, Bereich Villach

Ostautobahn (A4), Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf, Grenzstelle Nickelsdorf

Innkreisautobahn (A8), Grenzstelle Suben

Pyhrnautobahn (A9), Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus, sowie Trieben - Treglwang, Grenzstelle Spielfeld

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12), Grenzstelle Kufstein, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Bereich Innsbruck

Brennerautobahn (A13), Bereich Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

Brennerautobahn (A22, Italien), Mautstelle Sterzing

Seefelder Straße (B177), im gesamten Verlauf

Fernpass Straße (B179), zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

(Quelle: SALZBURG24/APA)