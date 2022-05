Die erste Polizeikontrolle erfolgte in der Nacht auf Montag im Stadtgebiet von Zell am See. Der Alko-Test ergab beim 52-jährigen Autolenker einen Wert von 1,34 Promille. "Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt", schreibt die Salzburger Polizei am späten Montagabend in einer Aussendung.

Unverbesserlicher Alkolenker in Zell am See

Wenige Stunden später – kurz nach 7 Uhr morgens – wurde derselbe Lenker neuerlich in Zell am See angehalten. Der Alko-Test ergab nun 1,6 Promille. Am Nachmittag – gegen 16.15 Uhr – sahen Polizisten den Lenker erneut hinter dem Steuer eines Fahrzeugs. Bei der insgesamt dritten Kontrolle wurde beim 52-Jährigen nunmehr 1,68 Promille festgestellt.

"Der Lenker wurde wegen einer Vielzahl von Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt", so die Exekutive abschließend.

(Quelle: SALZBURG24)