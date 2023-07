In der Nacht auf Donnerstag wurde in zwei Einfamilienhäuser im Pinzgau eingebrochen. Sowohl in Saalfelden als auch in Zell am See wurden die Täter aber auf frischer Tat von den Bewohner:innen überrascht und mussten ohne Beute flüchten.

Einbrecher im Pinzgau ertappt

Durch das Aushebeln der ebenerdig gelegenen Terrassentür gelangten die Täter in Saalfelden in das Wohnzimmer des Hauses, so die Polizei. Doch die Hausbewohner wurden aufgrund des Lärms auf die Eindringlinge aufmerksam und konnten zwei männliche Personen dabei beobachten, wie sie über die Terrassentür flüchteten. Gestohlen wurde nach Angaben der Hausbesitzer nichts. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.

Und auch in Zell am See wurden Einbrecher auf frischer Tat von den Hausbewohner:innen überrascht und ergriffen sofort die Flucht. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist derzeit noch nicht klar. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb bisher ergebnislos.

(Quelle: SALZBURG24)