Am Mittwochvormittag war Staatsanwalt Marcus Neher mit seinem Plädoyer am Wort, am Nachmittag sind die beiden Verteidiger an der Reihe. Opferanwalt Stefan Rieder hatte für die Mutter der Verstorbenen ein Teilschmerzengeld in Höhe von 36.000 Euro und für den Vater 40.000 Euro gefordert. Ein Urteil in dem Mordprozess am Landesgericht Salzburg wird am Donnerstag erwartet.

Zell am See: Anklage modifiziert

In der ersten Hauptverhandlung am 8. Oktober hatte der Staatsanwalt dem Erstangeklagten Mord und dem Zweitangeklagten Beitrag zum Mord vorgeworfen. Warum er nun die Anklage modifiziert hat, begründete er heute so: Nachdem er sich einen persönlichen Eindruck von den Beschuldigten im Prozess habe machen können und die Ausführungen der neuropsychiatrischen Sachverständigen Gabriele Wörgötter gehört habe, könnten die Angaben des Erstangeklagten durchaus glaubhaft sein, wonach ihn der Zweitangeklagte zu der Tat nötigte, indem er gedroht habe, ihn und seine Familie umzubringen, falls er die Verkäuferin nicht erschieße.

Vier Schüsse aus unmittelbarer Nähe

Laut Anklage hat der Erstangeklagte vier Schüsse aus einer adaptierten Schreckschusspistole aus unmittelbarer Nähe auf die Frau vor ihrer Wohnungstüre im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses abgefeuert. Drei Projektile trafen die 20-Jährige im Oberkörper, sie verblutete. Der Zweitangeklagte soll als Komplize das Fluchtauto gelenkt und während der Tat auf einem rund 800 Meter entfernten Parkplatz auf seinen Freund gewartet haben.

Retourkutsche als Motiv vermutet

Während der 18-Jährige die Tötung der Frau gestanden hat, beteuerte der 19-Jährige seine Unschuld. Als Motiv wird eine Retourkutsche vermutet. Der zur Tatzeit 17-jährige Erstangeklagte soll verärgert gewesen, weil ihn das Opfer, gegen das ein Suchtmittelverfahren anhängig war, als Drogenabnehmer belastet habe. Der Staatsanwalt verwies heute in seinem Plädoyer auf Wörgötters Erläuterungen. Sie stellte bei den beiden eine Persönlichkeitsstörung sowie eine höhergradige geistige Abartigkeit fest und gab eine ungünstige Gefährlichkeitsprognose ab. Der Zweitangeklagte besitze die Fähigkeit, andere zu manipulieren und auszunutzen. "Er ist der Deckel auf dem Topf des Erstangeklagten", verwies Neher auf das Gutachten der Gerichtssachverständigen.

"Er ist leicht verführbar und manipulierbar"

Die Angaben des 19-Jährigen, er habe nicht gewusst, dass der 18-Jährige die Frau töten wollte, hielt der Staatsanwalt nicht für glaubhaft. "War nicht ein letzter Schritt notwendig, den Erstangeklagten zur Tat zu treiben, zur Tat zu zwingen?", richtete er die Frage an die Geschworenen. Er untermauerte seine Argumentation mit der Expertise der Neuropsychiaterin, die dem 18-Jährigen erhebliche Selbstwertdefizite attestierte. "Er ist leicht verführbar und manipulierbar, im Denken abhängig von anderen. Es zeigt sich eine deutliche Ich-Schwäche. Er frisst vieles in sich hinein und dann kann es zur Explosion kommen", erläuterte Neher. Durch die erfahrene Kränkung des Erstangeklagten hätten sich die beiden Beschuldigten, die gerade dabei gewesen seien, sich als Kleinkriminelle zu etablieren, in Rage gebracht und sich veranlasst gefühlt, die Frau zu ermorden, damit ihre Machenschaften nicht gestört würden, sagte Neher. Er ortete zudem widersprüchliche Angaben des Zweitangeklagten.

"Ich habe einfach abgedrückt"

Die Angeklagten sind bisher unbescholten. Der Erstangeklagte hatte sich am ersten Prozesstag offenbar reumütig geständig gezeigt. Er habe Drogen konsumiert und auch Cannabis angebaut, sei aber von der 20-Jährigen zu Unrecht belastet worden, wonach er 50 Gramm Marihuana von ihr gekauft hätte. "Ich war sauer auf sie", sagte er zur Vorsitzenden des Geschworenengerichtes, Richterin Bettina Maxones-Kurkowski. Auf die Frage, warum er die Frau getötet hat, antwortete er: "Ich habe einfach abgedrückt, ich habe nicht klar denken können." Er habe Angst gehabt vor dem Zweitangeklagten und dass seiner Familie etwas passieren könnte. Vor der Tat habe er auch Kokain konsumiert.

Der Verteidiger des Erstangeklagten, Michael Ringel, hatte bereits in seinem Eingangsplädoyer erläutert, dass der Zweitangeklagte die Fähigkeit besitze, andere für seine Zwecke zu manipulieren. Der Verteidiger des Zweitangeklagten, Robert Morianz, sprach von Widersprüchen in den bisherigen Aussagen des Hauptbeschuldigten und betonte, sein Mandant habe von einem Mord nichts gewusst. "Er hat kein Motiv. Es hat nie einen Tatplan gegeben." Als der Pinzgauer mit dem Erstangeklagten zu einem Parkplatz in der Nähe der Wohnung des späteren Opfers gefahren sei, habe er angenommen, sein Freund wolle sich Drogen besorgen.

Verrat für Angeklagte "etwas ganz Schlimmes"

Morianz sah ein Motiv für die Tat des Erstangeklagten: Er sei sauer gewesen, weil ihn die Frau wegen der Drogen verraten habe. "Sie musste sterben, weil sie verraten hat, dass er bei ihr Suchtgift kauft." Warum der Bursch nun auch den Freund belaste, dafür fand der Verteidiger ebenfalls eine Erklärung. Er habe sich erneut verraten gefühlt, weil sein bester Freund am 24. Dezember 2018 vor der Polizei ausgesagt habe, der Erstangeklagte habe ihm den Mord gestanden. Verrat sei für den Erstangeklagten "etwas ganz Schlimmes", so Morianz.

Die Pinzgauer wurden auch wegen Vergehens nach dem Waffengesetz angeklagt. Sie sollen zwei Schreckschusspistolen zu funktionstauglichen Faustfeuerwaffen umgebaut, abwechselnd verwahrt, transportiert und in ihrer Bekleidung außerhalb ihres Wohnraumes getragen haben. Zudem sollen sie einen verbotenen Schlagring besessen haben. Weiters habe der Erstangeklagte am 28. Jänner 2019 in der Justizanstalt Salzburg einen Mithäftling gefährlich bedroht. Der Häftling habe den Pinzgauer auf den Tötungsfall in Zell am See angesprochen und ihn als "feige Sau" beschimpft, woraufhin ihm der Tatverdächtige das Symbolbild einer Pistole gezeigt und erklärt habe, die nächste Kugel sei für ihn bestimmt.

Versuchter Raubmord: 19-Jähriger angeklagt

Der 19-Jährige wurde auch wegen versuchter Bestimmung zum Raubmord an einem privaten Autoverkäufer angeklagt. Er soll versucht haben, den Erstangeklagten dazu zu bestimmen, den am Beifahrersitz befindlichen Verkäufer eines Mercedes während einer Probefahrt am 6. Dezember 2018 in Tirol von der Rückbank aus mit einer dünnen Schnur, einer sogenannten Garrotte, zu erwürgen, während er selbst den Wagen lenkte. Der Erstangeklagte sei der Aufforderung seines Freundes aber nicht nachgekommen. Die Burschen hatten laut Anklage zuvor darüber nachgedacht, wie sie zu teuren Autos kommen könnten, obwohl sie das nötige Geld nicht zur Verfügung gehabt hätten.

(Quelle: APA)