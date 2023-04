Durchstich auf Großglockner Hochalpenstraße ist geschafft

Nach einem relativ schneearmen Winter im Nationalpark Hohe Tauern kam in den vergangenen Aprilwochen noch einiges an Neuschnee dazu. Trotz dieser extremen Wetterbedingungen war es am Donnerstag dann soweit und die großen Schneepflüge rollten zum alljährlichen Durchstich am Großglockner an. Aufgrund der Lawinengefahr wird die Großglockner Hochalpenstraße aber frühestens am Sonntag wieder geöffnet, teilt die Großglockner Hochalpenstraße AG (GROHAG) heute in einer Aussendung mit.

Großglockner Hochalpenstraße spätestens ab 1. Mai frei

Schon am 11. April hatte man dort eigentlich mit der Schneeräumung begonnen, um die hochalpine Gebirgsstraße spätestens am 1. Mai wieder für den Verkehr freigeben zu können. Auf der Salzburger Bergseite konnte schon in den ersten Tagen das Haus Alpine Naturschau im Oberen Nassfeld erreicht werden. Auch auf der Kärntner Seite ging es relativ rasch voran.

Eine neue ????Podcastfolge???? ist online! ???? Wir hören in dieser Folge wo die Herausforderungen der Schneeräumung auf der hochalpinen Straße liegen. Gleich reinhören ???? www.grossglockner.at/podcast Vielen Dank an dieser Stelle auch an das Team von ServusTV die uns zum Teil die Original-Interviewaufnahmen mit den GROHAG-Mitarbeitern zur Verfügung gestellt haben. ???? Gepostet von Grossglockner Hochalpenstrasse am Mittwoch, 26. April 2023

Neuschnee bremst Räumung aus

Aber: „Ein Wetterumschwung, der mehr als einen Meter Neuschnee und extrem schwierige Witterungsbedingungen begleitet von sehr schlechter Sicht mit sich brachte, hat uns dann ausgebremst“, erzählt GROHAG-Mitarbeiter Stefan Schwaiger, der seit 30 Jahren bei den Schneeräumarbeiten auf der Großglockner Hochalpenstraße dabei ist. Zeitweise hatten die Räumarbeiten wegen der steigenden Lawinengefahr sogar ausgesetzt werden müssen. Denn Sicherheit habe immer oberste Priorität, wie GROHAG-Chef Sebastian Jury betont.

So will die GORHAG ihre Emissionen reduzieren

Betrieben werden die berühmten Rotationspflüge seit vorigem Jahr mit Bio-Kraftstoff, einem durch chemische Prozesse in flüssigen Kraftstoff umgewandeltes Gas. „Der Vorteil des jetzt eingesetzten alternativen Kraftstoffes ist, dass er biologisch abbaubar und um ein Vielfaches sauberer ist als herkömmliche Dieselkraftstoffe“, findet GROHAG-Vorstand Johannes Hörl. Der Bio-Kraftstoff verursache nämlich „deutlich weniger Emissionen“, ebenso werde die Belastung durch Feinstaub reduziert. In den vergangenen Jahrzehnten habe das Unternehmen seine Emissionen um 80 Prozent verringern können.

Tag 11 der Schneeräumung. Wir kämpfen uns weiterhin von Norden und Süden Richtung Hochtor durch den meterhohen Schnee.... Gepostet von Grossglockner Hochalpenstrasse am Dienstag, 25. April 2023

In Zukunft wolle man aber noch mehr auf den Schadstoffausstoß achten und diesen auf 10 Prozent des Ausgangswertes reduzieren. Das soll mit einer Umrüstung auf E-Fahrzeuge, dem Ausbau eines E-Tankstellen-Angebots und mit der Verwendung bereits genannter Bio-Kraftstoffe passieren.

Durchstich am Großglockner läutet Sommersaison im Tourismus ein

Martin Lackner, Bürgermeister in Heiligenblut am Großglockner (Bezirk Spittal an der Drau), freut sich über die baldige Wiedereröffnung der wichtigen Gebirgsstraße. Der „Durchstich“ bedeute nicht nur, dass die Straße bald wieder befahren werden kann, sondern sei auch ein Zeichen dafür, dass der Sommertourismus eingeläutet wurde. „Die Gäste aus der ganzen Welt können kommen, wir sind bereit!“

(Quelle: SALZBURG24)