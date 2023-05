Zwei Tage lang wurden Einsatzkräfte aus Oberösterreich und Wien in Zell am See sowohl theoretisch als auch praktisch ausgebildet. Dabei führte die Wasserrettung des Samariterbundes Zell am See die Einsatzkräfte in spezielle Techniken der Rettung aus fließenden Gewässern ein. Insbesondere wurde auf Einsätze in Flüssen, Bächen und bei Hochwasser vorbereitet.

Theorie und Praxis der Fließwasserrettung

Teil der theoretischen Ausbildung umfasste unter anderem Materialkunde und Ausrüstung, Gewässerkunde wie Strömungslehre, Sicherheit am fließenden Gewässer, sowie eine Vielfalt an Einsatztechniken, Planung von Einsätzen und Erste Hilfe.

Erfahrene Wasserretter aus Zell am See bildeten die Einsatzkräfte im praktischen Teil an der Salzach zwischen Piesendorf und Zell am See aus. Dabei gingen sie mit den Teilnehmenden verschiedene Standardsituationen aus dem Einsatz durch. Dazu zählten beispielsweise die gesicherte Fortbewegung im Trupp, sowie Rettung durch Leinenschwimmer und vieles mehr.

Wasserrettung Zell am See erfreut über Teilnahme

Die Wasserrettung freut sich in einer Pressemitteilung, ihre langjährige Erfahrung von über 50 Jahren teilen zu können:

„Wir arbeiten seit Jahren mit Standardsituationen, die uns im Einsatz ein schnelles Handeln ermöglichen. Diese Einsatztechniken lassen sich leicht kombinieren und bilden so einen sicheren Ablauf im Einsatz!“- so der Rettungsrat Mag. Michael Kling.

