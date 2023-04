Forstarbeiter in Zell am See von Baum erschlagen

Drei Forstarbeiter waren am Montagvormittag in Zell am See (Pinzgau) mit Holzarbeiten beschäftigt. Zwei der Männer verlegten ein Seil, um gefällte Baumstämme abseilen zu können. Rund 150 Meter unterhalb hielt sich ein 54-jähriger Pinzgauer auf. Dieser entfernte Bäume, die in der Waldschneise lagen, mit einer Motorsäge. Dafür musste der Arbeiter einen größeren Baum fällen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Baum trifft Forstarbeiter am Kopf

Nachdem der Mann den Baum angeschnitten hatte, fiel dieser auf zwei weitere Bäume. Einer davon fiel um und traf den Mann am Kopf.

Kollegen finden Verunfallten in Zell am See

Nach wenigen Minuten fanden die beiden Kollegen den Verunfallten am Waldboden unter einem Baum. Sie hoben laut Polizei den Baum weg und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Fremdverschulden schließt die Polizei nach dem tödlichen Forstunfall in Zell am See aus.

(Quelle: SALZBURG24)