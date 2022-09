Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Wasserrettung suchen im und am Zeller See nach einer vermissten weiblichen Person. Das teilt das Land Salzburg in einer Aussendung mit. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See (Pinzgau) ersucht mögliche Zeugen um Mitteilung von Beobachtungen an die Telefonnummer +43 664 1816583.

Kleidungsstücke von vermisster Frau gefunden

An der Grinzing-Promenade im Stadtgebiet von Zell am See seien Kleidungsgegenstände und ein Buch vorgefunden worden. "Sie dürften sich bereits seit gestern Nachmittag auf einer Bank auf Höhe des Friedhofs befunden haben“, sagt Manfred Höger, Katastrophenschutzreferent der Pinzgauer Bezirkshauptmannschaft.

Vermisstensuche mit Booten im Zeller See

Mit je einem Boot der Polizei, der Wasserrettung und der Feuerwehr unterstützt durch Taucher und Sonargeräte suchen die Einsatzkräfte aus Zell am See seit der Alarmierung heute Mittag den Promenadenbereich ab. Dabei ist die FF der Stadt Zell am See mit 16 Kräften vor Ort. Insgesamt sind 54 Personen und Suchhunde im Einsatz, führt Höger gegenüber SALZBURG24 aus.

Fokus auf Nordufer

Auch eine Drohne der Polizei sei schon eingesetzt worden. "Wir haben das gesamte Seeufer mit Booten und Tauchern abgesucht. Die Wasserrettung schickt nun noch einmal eine neue Tauchgruppe an das Nordufer, weil die Strömung eher dort hinzieht", schildert der Katastrophenschutzreferent. Danach werde die Suche für heute beendet. Vermutlich werde morgen noch einmal mit der Polizei und der Wasserrettung weitergesucht. Die Polizei gab am Abend keine näheren Informationen bekannt.

