Ein 57-jähriger Einheimischer wurde am Samstagabend als abgängig gemeldet, wie eine Polizeisprecherin Sonntagfrüh auf SALZBURG24-Anfrage bestätigte. Der Mann habe demnach gegen 13.30 Uhr seine Arbeitsstätte verlassen, sei aber nicht zuhause in Hollersbach (Pinzgau) angekommen.

Kurz vor Mitternacht wurde die Wasserrettung im Oberpinzgau zu einer Suchaktion alarmiert. Die Wasserrettung Mittersill... Gepostet von Österreichische Wasserrettung Landesverband Salzburg am Samstag, 17. September 2022

Großaufgebot an Einsatzkräften im Pinzgau

Noch in der Nacht waren 62 Mann der Wasserrettung und 211 Feuerwehrkräfte im Sucheinsatz, nachdem das Fahrrad des Mannes an der Salzachböschung gefunden worden war. "Die Aktivitäten konzentrieren sich heute Vormittag auf den Bereich beim Kraftwerk Gries in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße", berichtet Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See in einer Aussendung des Landes Salzburg.

Im Einsatz sind zwölf Feuerwehren aus dem Pinzgau, aber auch unzählige Wasserrettungen aus dem Pinzgau und dem Pongau. Ein Polizeihubschrauber musste wetterbedingt seinen Einsatz abbrechen.

| Suchaktion | 18.09.2022 00:51 Uhr Nach Alarmierung rückten wir Unverzüglich mit unseren Einsatzfahrzeugen aus und... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Stuhlfelden am Samstag, 17. September 2022

Vermisstensuche am Zeller See

Im Pinzgau wird seit Samstag ebenfalls nach einer vermissten Frau gesucht, nachdem am Zeller See Kleidung und ein Buch gefunden worden war. Am Sonntag ist ein Polizeiboot am See unterwegs.

FF Stadt Zell am See Die Einsatzkräfte sind zur Suche nach einer Vermissten rund um den Zeller See ausgerückt. Unbekannte Frau am Zeller See vermisst Fieberhaft wurde am Samstag nach einer vermissten Frau im und um den Zeller See gesucht - bislang ohne Erfolg. Am Sonntag soll die Suche fortgesetzt werden.

Weiterer Abgängiger in Kaprun

Ein weiterer Abgängiger wurde Sonntagfrüh aus Kaprun gemeldet. Hier sucht die Polizei seit den Morgenstunden nach einem 22-jährigen Mann, der in der Nacht nicht zu seiner Gruppe, mit der er unterwegs war, zurückgekehrt ist. Näheres ist nicht bekannt.

SALZBURG24 berichtet weiter.

(Quelle: SALZBURG24)