Der Salzburger Hygienehersteller Hagleitner mit Firmensitz im Zell am See (Pinzgau) hat im Geschäftsjahr April 2022 bis März 2023 einen Umsatz von 155,8 Millionen Euro erzielt und damit ein Plus von 16,9 Prozent verzeichnet. Der verbuchte Umsatz breche den bisherigen Rekord von 136,5 Mio. Euro im Jahr 2019/20, informierte das Unternehmen in einer Aussendung.

Hagleitner erholt sich nach Corona-Pandemie

"Die Achterbahnfahrt beim Umsatz ist vorbei", erklärte Firmenchef Hans Georg Hagleitner. Während der Corona-Pandemie verzeichnete der Hygienehersteller einen Umsatzknick. Im Geschäftsjahr 2020/21 betrug der Umsatz 123,1 Mio. Euro. Lockdowns konnten damals laut Hagleitner nicht vollständig kompensiert werden, obwohl der Desinfektionsbedarf gestiegen war. 2021/22 ging es wieder aufwärts, der Betrieb erwirtschaftete einen Umsatz von 133,3 Mio. Euro.

Pinzgauer Hygieneprodukte-Hersteller expandiert

Die Investitionen der vergangenen Jahre würden sich heute positiv auswirken, schilderte der Firmenchef. Ungeachtet der Krise habe seine Gesellschaft von 2019 bis 2022 über 45 Millionen Euro aufgewendet, um zu expandieren. Da seien aber Forschung und Entwicklung nicht mit eingerechnet. Im Mai 2022 eröffnete Hagleitner ein neues Werk und eine Hygieneakademie am Firmensitz in Zell am See. Im Oktober 2022 folgte der Start des deutschen Headquarters in Frankfurt am Main (Deutschland).

Von Zell am See in die Welt

Vor allem global sieht der Firmenchef Wachstumschancen. Hagleitner peilt bis zum Jahr 2032 weltweit einen Umsatz von 500 Mio. Euro an. Punkten will man auf dem Weltmarkt insbesondere mit technologischer Kompetenz. Die Exportquote des Unternehmens betrug 44 Prozent im Geschäftsjahr 2022/23.

Hagleitner ist an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern vertreten, zudem gibt es Handelspartner in 66 Ländern. Der Hygienehersteller zählt derzeit rund 1.300 Beschäftigte und will die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Jahr 2032 auf 2.500 erhöhen.

