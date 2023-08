Das Unwetter am Montag hat das Raurisertal (Pinzgau) verwüstet. "Es gibt teilweise massive Verwerfungen der Rauriser Ache, es sieht aus wie eine Mondlandschaft. Hunderte Meter an Straßen wurden weggerissen", schilderte Gebhard Neumayr von der Pinzgauer Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) die Lage in einer Landessaussendung. Zahlreiche Personen waren eingeschlossen.

Wie die Bezirkshauptmannschaft Zell am See mitteilt, wurden am Dienstag zehn der 50 bei Kolm Saigurn von der Außenwelt abgeschnittenen Personen aus dem Raurisertal ausgeflogen. Der Rest könnte jederzeit zu Fuß, oder in Begleitung der Bergrettung auch mit einem Quad, abreisen. Eine Notfahrbahn ist in Vorbereitung und soll bis zum Abend fertiggestellt sein, heißt es in einer Aussendung des Landes Mittwochvormittag.

Eingeschlossene wollen aus Rauris abreisen

Ein Großteil der im Bereich Kolm Saigurn von der Außenwelt abgeschnittenen Personen will laut dem Rauriser Bürgermeister, Peter Loitfellner (SPÖ), mit ihren Autos abreisen. "Das ist aufgrund der komplett zerstörten Straße aber nicht so schnell möglich. Daher versuchen wir als Erstes eine Notfahrbahn für diese Ausfahrten zu errichten", so Loitfellner. Das wichtigste sei aber: "Alle sind gut versorgt und wohl auf, Nachschubprobleme gibt es auch keine und es besteht durchgehender Kontakt."

"Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Errichtung dieser Notfahrbahn. Heute am Abend wird es dann möglich sein, dass die Pkw vom Parkplatz in Kolm Saigurn wieder rausfahren können", so Gebhard Neumayr. Gleichzeitig arbeitet die WLV daran, die Rauriser Ache wieder in ihr Bachbett zurückzubringen. "Die Zerstörung im Raurisertal ist unvorstellbar, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen", fasst Neumayr zusammen.

Zufahrt nach Kolm Saigurn weiter gesperrt

Die Notfahrbahn ist eine Notmaßnahme, die Zufahrt nach Kolm Saigurn ist bis auf Weiteres gesperrt, eine Zufahrt nicht möglich. Die Einsatzkräfte und der Bürgermeister sowie der Katastrophenschutzreferent des Pinzgaus appellieren eindringlich, sich daranzuhalten.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

(Quelle: SALZBURG24)