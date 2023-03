Krankenhaus Mittersill wird bis 2025 generalsaniert

Die Arbeiten in Mittersill werden intensiv vorangetrieben, bis voraussichtlich Ende 2025 soll alles fertig sein. „Mit den rund 51 Millionen Euro sichert das Land die Gesundheitsversorgung im Oberpinzgau und bekennt sich damit klar zum Standort. Mehr noch: Wir machen das Krankenhaus Mittersill zukunftsfit“, so Landeshautmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag.

Arbeiten am Tauernklinikum in Mittersill und Zell am See

Bereits 2019 startete mit der Errichtung des Neubautraktes die Generalsanierung und Erweiterung im Krankenhaus Mittersill. 2025 ist die Fertigstellung geplant. Das Land investiert in das Tauernklinikum Mittersill und Zell am See rund 63 Millionen Euro: Die Eckpunkte zur Modernisierung im Überblick:

Rund 51 Millionen Euro werden in Mittersill investiert. Darunter für zwei Operationssäle, Tagesklinik, 90 Akutbetten, vier Nachsorge-Betten, Ambulanzbereich mit Radiologie, moderne Küche mit Cafeteria.

Das Krankenhaus Mittersill bietet stationäre Basisversorgung, daran anschließend wird das Gesundheitszentrum ein fächerübergreifendes Angebot mit Allgemeinmedizinern, Fachärzten, Beratungszentrum, Hebammenzentrum, Praxis für Physiotherapie und Zahnarztambulatorium OGK errichtet.

Hubschrauberlandeplatz auf dem Klinikdach für Akutfälle.

Standort des Roten Kreuzes mit Garagen, Waschbox, Aufenthalts- und Schlafbereichen.

Rund zwölf Millionen werden im Krankenhaus Zell am See in die Hand genommen, um die Endoskopie, Gesundheits- und Krankenpflegeschule sowie Verwaltung zu modernisieren.

Gesundheitsversorgung für 90.000 Menschen

Die Spitals- und Gesundheitsversorgung muss in den Regionen erhalten bleiben. „Das ist uns als Landesregierung wichtig. Deswegen investieren wir in das Krankenhaus in Mittersill und bauen es sogar zu einem Gesundheitszentrum aus. Ebenfalls nehmen wir Geld für Zell am See in die Hand, damit eine moderne, medizinische Versorgung für die fast 90.000 Pinzgauer sowie die zahlreichen Gäste, die in der Region Urlaub machen, gesichert ist“, so Landeshautmann-Stellvertreter Christian Stöckl, der am Freitag bei der Firstfeier in Mittersill teilnimmt.

„Zell am See ohne Mittersill undenkbar“

Der ärztliche Direktor des Tauernklinikums, Professor Rudolf Pointner, streicht die Bedeutung des Zusammenspiels der beiden Standorte in Mittersill und Zell am See heraus. „Das Tauernklinikum Zell wäre ohne den Standort Mittersill undenkbar. Der Pinzgau hat ungefähr die Fläche von Vorarlberg, das erklärt, warum die Aufteilung und dennoch enge Zusammenarbeit auch von den Distanzen her einfach Sinn macht. Wir setzen alles daran, die Bevölkerung bestmöglich medizinisch zu versorgen“, so Pointner.

