Der Starkregen sorgte für Murenabgänge im Obersulzbach-, im Untersalzbach-, im Habach- und im Hollersbachtal. Die 230 Personen, die derzeit nicht erreicht werden können, seien in Sicherheit und es bestehe Telefonkontakt, teilt das Land Salzburg in einer Aussendung mit. Die Einsatzorganisationen arbeiten daran, alle Straßenverbindungen wieder freizuräumen.

//EINSATZ// Vermurungen im Untersulzbachtal, am 05.08.2022 um 17.17 Uhr Im Einsatz standen 30 Mann mit drei Fahrzeugen. Gepostet von Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger am Freitag, 5. August 2022

Mehrere Murenabgänge im Oberpinzgau

Einige Muren sind in die Täler abgegangen und haben Wege und Zufahrten verlegt. „Es sind keine Gebäude betroffen, auch wurden keine Vermissten gemeldet“, so Manfred Pongruber, stellvertretender Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, in einer Aussendung. Feuerwehr, Bergrettung, Polizei, Rotes Kreuz sowie lokale Unternehmen sind gemeinsam im Einsatz. Am Samstag sei je nach Wetterlage ein Erkundungsflug geplant, um das genaue Ausmaß der Schäden festzustellen.

FF STUHLFELDEN Die Feuerwehr Stuhlfelden war in Hollersbach ebenfalls im Einsatz.

130 Personen harren auf Hütten aus

Im Obersulzbachtal sind in drei Hütten rund 130 Personen von der Umwelt abgeschnitten. „Die Einsatzkräfte haben aber bereits die Verbindungen in den hinteren Talabschnitt soweit wiederherstellen können, dass die Betroffenen am Samstag im Laufe des Tages über Fußwege wieder die Straße erreichen können“, so Pongruber.

Versperrte Wege werden geräumt

Im Untersulzbachtal sind es fünf Personen. Auch hier rechnen die Behörden damit, dass diese heute wieder das Tal verlassen können. Die Feuerwehr war darüber hinaus damit beschäftigt, den Weg ins hintere Habachtal noch in der Nacht wieder freizubekommen. Hier sind 60 Menschen in zwei Gasthäusern betroffen. Im Hollersbachtal sind momentan rund 30 Personen auf mehreren Almhütten eingeschlossen. Fünf Feuerwehren mit insgesamt 118 Einsatzkräften waren am Freitag mit Aufräumarbeiten im Oberpinzgau beschäftigt.

Mure verlegt Straße und Gleise in Dorfgastein

In der Gemeinde Dorfgastein (Pongau) verlegte eine Mure die Gasteiner Straße (B167). Die Schienenanlagen waren in diesem Bereich ebenfalls betroffen. Der Zugverkehr musste gestoppt werden. Die Gasteiner Ache sowie der Bernkogelbach traten über die Ufer. Keller mussten ausgepumpt werden. Es wurden Verklausungen entfernt und Straßensperren errichtet.

Insgesamt standen 148 Feuerwehreinsatzkräfte von sechs Feuerwehren bei 19 Einsatzstellen im Einsatz.

(Quelle: SALZBURG24)