Österreichs größte Bikerregion im Pinzgau

Macht die Bikes bereit! ????‍♂️ Diesen Sommer erwarten euch über 70 km Lines & Trails, 9 Bergbahnen und 7 Berge in Österreichs größter Bike-Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ???? Ab 29. Mai öffnet der Bikepark Leogang und ab 11. Juni könnt ihr das volle Angebot mit nur einem Ticket nutzen! ???? Jetzt entdecken ???? bike.saalbach.com Get your bikes ready! ????‍♀️ Over 70 km of lines & trails, 9 gondolas and 7 mountains await you in Austria's largest bike region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn this summer ???? The Bikepark Leogang will open on May 29 and from June 11 you can enjoy the whole region with just one bike ticket! ???? Discover now ???? bike.saalbach.com/en/bike