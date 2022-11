Das österreichische Traditionsunternehmen Palmers will nach der Insolvenz des Franchise-Unternehmens Holzmann Textil GmbH die betroffenen Shops nun selbst übernehmen. Das vermeldete die AG heute in einer Aussendung.

Die Holzmann Textil GmbH hatte Anfang November am Landesgericht Korneuburg den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das 2019 gegründete Unternehmen betrieb als Franchisenehmerin sieben Palmers-Filialen in Österreich. Zwei Standorte befinden sich in Eisenstadt und jeweils ein Geschäft in Mattersburg, Neusiedl am See, Mannersdorf, Saalfelden und Zell am See.

„Nach Bekanntgabe des Konkursverfahrens der Standorte in Burgenland, Niederösterreich und Salzburg haben wir an einer Lösung gearbeitet, um die Standorte zu sichern. Unsere Mitarbeiter:innen in den Filialen sind unser Aushängeschild und unsere treuen Wegbegleiter:innen. Nur durch ihre Beratung und ihren Einsatz sind wir heute dort, wo wir sind. Es liegt uns daher sehr am Herzen, unseren Mitarbeiter:innen eine gesicherte Zukunft zu bieten“, so Rosmarie Rotter, Director Sales PALMERS.

Keine Auswirkungen auf den täglichen Betrieb

Die Übergabe an Palmers werde fließend vonstattengehen und keine Auswirkungen auf den täglichen Betrieb haben. Die Filialen aus den drei Bundesländern bleiben wie gewohnt geöffnet.

Vorreiter im Franchising

Palmers gilt seit jeher als Vorreiter im Franchising. Bereits im Jahr 1930 implementierte die AG das moderne Franchisekonzept und trieb damit die Expansion voran. Das Traditionsunternehmen hat eines der erfolgreichsten und ältesten Franchise-Konzepte des Landes. Die Essenz dessen ist die Pflege von langjährigen Partnerschaften, die bereits über vielen Generationen bestehen. Trotz der allgemein bekannten globalen Krise der letzten zwei Jahre sind die Partner:innen zu Palmers gestanden und haben gemeinsam die Situation erfolgreich bewältigt. Dieses Konzept hat sich bewährt und spiegelt sich in mittlerweile 14 Ländern wider.

Über PALMERS 1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

(Quelle: SALZBURG24)