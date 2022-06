Nach dem Start in Kössen flog der Russe mit dem Gleitschirm entlang eines Berghangs in Richtung seines Zielortes Zell am See. Dort kam er in thermische Turbulenzen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Also klappte der Schirm zusammen und der Paragleiter stürzte ab.

Gleitschirm-Pilot hängt hilflos zwischen Bäumen

Der Gleitschirm verfing sich in Baumwipfeln am sogenannten Hundsfuß und der Pilot taumelte in seinem Gurtzeug frei in der Luft. Ein Pkw-Lenker beobachtete den Absturz und alarmierte die Rettungskräfte. Bergretter aus Lofer holten den Paragleit-Pilot unverletzt aus den Bäumen. Mithilfe der Seilbergung wurde er mit dem Rettungshelikopter ins Tal geflogen.

(Quelle: SALZBURG24)