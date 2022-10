In der Pinzgauer Gemeinde Piesendorf fanden Polizisten Samstagfrüh einen verletzten 72-Jährigen vor. Der Österreicher hatte eine Fleischwunde am rechten Oberschenkel und klagte über starke Schmerzen im linken Schulterbereich, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Zum Unfallhergang konnte das Opfer keine genauen Angaben machen. Lediglich, dass sich ihm ein Fahrzeug von Kaprun kommend genähert habe, ihn erfasst habe und er durch den Aufprall über einen Holzzaun in die angrenzende Wiese geschleudert worden sei. Der Verletzte wurde durch die Rettungskräfte des RK in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Piesendorf: Blutspuren am Unfallauto entdeckt

Durch die unmittelbar nach der Unfallaufnahme eingeleitete Fahndung konnten die Beamten aufgrund der am Unfallort vorgefundenen Spuren das Unfallfahrzeug ausfindig machen. Ein Tatortbeamter der PI Bruck konnte die am Fahrzeug befindlichen Blut- und Faserspuren sichern. In weiterer Folge wurde vorerst ergebnislos versucht, mit der Zulassungsbesitzerin Kontakt aufzunehmen. Gegen 14.30 Uhr begaben sich Beamten erneut zur Adresse der Zulassungsbesitzerin, wo diese schlussendlich angetroffen werden konnte.

35-Jährige zeigt sich geständig

Die 35-jährige Zulassungsbesitzerin zeigte sich geständig das Fahrzeug alkoholisiert gelenkt und einen Unfall verursacht zu haben. Eine Person habe sie laut ihren Angaben jedoch auf der Fahrbahn nicht gesehen. Der mit der Unfalllenkerin knapp acht Stunden später durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 0,3 Promille Alkohol.

Fahrerflucht und Alkohol am Steuer werden teuer

Die Beschuldigte muss sich nunmehr wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie des Imstichlassens eines Verletzten bei der Staatsanwaltschaft Salzburg verantworten. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt wird zudem ein Bericht an die BH Zell am See verfasst.

