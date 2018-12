Da der Schnee in Saalbach fiel in den letzten Tagen kontinuierlich und die Vorbereitungen für den Riesentorlauf laufen bereits auf Hochtouren. Deshalb haben sich der ÖSV, der ORF und das Organisationskomitee aus Saalbach dazu entschlossen, auch den Slalom aus Val d'Isere im Pinzgau nachzuholen.

Saalbach springt für Frankreich ein

Dass Saalbach jetzt nicht nur für Sölden, sondern auch für Frankreich einspringt, sorgt im Glemmtal für Schmunzeln. „Ja, die Ski-WM 2013 ging nach Courchevel/Meribel, die FIS hat sich gegen uns entschieden, aber wir versuchen es für 2025 noch einmal. Die kommenden Tage – Mittwoch mit dem Riesentorlauf und Donnerstag mit dem Slalom - sind die beste Gelegenheit für uns, der FIS wieder einmal zu zeigen, wie gut Großveranstaltungen bei uns aufgehoben sind“, ist sich der Salzburger Skipräsident Bartl Gensbichler, der den Deal eingefädelt hat, sicher.

Renn-Stress vor Weihnachten

Der Plan des Ski-Weltverbandes (FIS) wäre gewesen, den Slalom in Frankreich nachzuholen, jedoch konnte dem Vernehmen nach keine Einigung erzielt werden. Die Herren haben nun mit sieben Rennen in neun Tagen mächtig viel Stress vor den weihnachtlichen Festtagen.

In Gröden steht diesen Freitag ein Super-G auf dem Programm, Samstag folgt die Abfahrt. Danach treten die Techniker in Erscheinung: Sonntag geht es mit dem Riesentorlauf in Alta Badia weiter, Montag wird dort ein abendlicher Parallel-Riesentorlauf gefahren. Weiter geht es beim WM-Bewerber Saalbach zum Riesentorlauf am Mittwoch und Slalom am Donnerstag und abgeschlossen wir das Ganze mit dem Nachtslalom am Samstag in Madonna di Campiglio.

Beste Bedingungen in Saalbach

"Für den ORF galt es, die TV-Produktion abzuklären, und die ÖSV-Verbandsleitung musste in Zusammenarbeit mit dem OK Saalbach die nötige Finanzierung sicherstellen. Wie ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel erklärt, hat für ihn der Sport absolute Priorität, und daher gibt es in Notsituationen seine volle Unterstützung", schrieb der ÖSV in einer Aussendung. Die Schneekontrolle in Saalbach zeigte am Mittwoch beste Bedingungen.

Die für 21./22. Dezember in Saalbach-Hinterglemm geplant gewesenen Europacup-Rennen im Super-G wurden auf 7./8. Februar 2019 ebendort verschoben.

Das Programm:

Mittwoch, 19. Dezember: RIESENTORLAUF

10:00 Uhr Start Erster Durchgang am Zwölferkogel

13:00 Uhr Start Zweiter Durchgang am Zwölferkogel

Flower Ceremony im Anschluss an den zweiten Durchgang im Ziel Areal Zwölferkogel

ab 17:00 Uhr Ski Austria Party mit DJs undSiegerehrung - danach Startnummernauslosung für den SLALOM

17:30 Uhr Autogrammstunde mit Manuel Feller im Sportshop Gumpold am Schwarzacherweg

danach Ski Austria Weltcup Party mit DJs

Donnerstag, 20. Dezember: SLALOM

10:00 Uhr Start Erster Durchgang am Zwölferkogel

13:00 Uhr Start Zweiter Durchgang am Zwölferkogel

Flower Ceremony im Anschluss an den zweiten Durchgang SLALOM im Ziel Areal Zwölferkogel

Ski Austria Weltcup Party im Fan Village