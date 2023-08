Nachdem ein 31-Jähriger Pinzgauer am Montagnachmittag einen Paragleiter-Flug von der Schmittenhöhe in Zell am See (Pinzgau) startete, klappte sein Schirm aus unbekannter Ursache zusammen und fing an, spiralförmig zu rotieren. Der erfahrene Pilot zog laut Polizeibericht zwar den Notschirm, schlug dann aber auf einem Carport eines Einfamilienhauses in Rauris auf und landete auf dem Asphalt.

Paragleiter-Pilot zieht sich Verletzungen zu

Der Pinzgauer wurde im linken Kopfbereich sowie an der linken Hüftseite verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum geflogen.

(Quelle: SALZBURG24)