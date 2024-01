Der 37-jährige Pinzgauer war Dienstagabend in Saalfelden auf der Pinzgauer Straße (B311) in Richtung Zell am See unterwegs. Dabei krachte er im Ortsteil Harham gegen mehrere Leitpflöcke am Fahrbahnrand, setzte seine Fahrt allerdings in Richtung der Ortschaft Greiling fort, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Saalfelden: Pkw landet nach Überschlag auf Dach

In weiterer Folge prallte der Mann gegen einen Baum und überschlug sich dabei mit seinem Fahrzeug. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 37-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Er konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und Hilfe holen. Ein nachkommender Pkw-Lenker verständigte die Polizei.

Ein bei dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, er wird zudem angezeigt. Der Mann begab sich selbstständig in das Tauernklinikum Zell am See, berichtet die Polizei.

(Quelle: SALZBURG24)