Eine Unfall-Kettenreaktion löste gestern Abend eine einheimische 18-jährige Pkw-Lenkerin in Saalfelden (Pinzgau) aus. Sie verlor in der Ramseiderstraße in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in ein geparktes Auto, schildert die Polizei in einer Aussendung. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug nach links verschoben und prallte ebenfalls in einen weiteren geparkten Pkw.

Drei Verletzte bei Unfall in Saalfelden

Die Lenkerin und ihre Beifahrer, eine 17-Jährige und ein 15-Jähriger aus Saalfelden, wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

