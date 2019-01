Die Bevölkerung in Rauris ist versorgt. Es gibt eine Rettungsstelle und einen Arzt in Bereitschaft. Auch in Taxenbach sind im Ortsteil Brandenau etwa 40 Personen nicht mit Fahrzeugen erreichbar. Die Versorung ist sichergestellt. Die Straßenräumung läuft. Im Krimmler Tauernhaus befinden sich fünf Personen, sie sind aber wohlauf und versorgt. In Unken sind 40 Personen nicht erreichbar. In Scheffau und Krispl sind insgesamt 16 Personen nicht erreichbar. In Abtenau im Bereich Unterberg sind sieben Gebäude abgeschlossen und Bad Vigaun (Rengerberg) sowie einige Ortsteile von St. Koloman sind erschwert erreichbar. Die B99 zwischen Untertauern und Obertauern ist seit 9 Uhr gesperrt. Obertauern ist von Tweng im Lungau aus erreichbar.

Wetterwarnung in Salzburg verschärft

Das anhaltende Unwetter in Salzburg hat zu weiteren Straßensperren im Bundesland geführt. ​Das Landratsamt Berchtesgaden-Land sperrt das Kleine Deutsche Eck wegen Lawinengefahr ab 17.00 Uhr. Der Landeseinsatzstab Salzburg verschärfte am Sonntag seine Wetterwarnung: Menschen deren Häuser nahe am Waldrand liegen sollen im Erdgeschoß übernachten.

Auch die B311, die Pinzgauer Straße zwischen Weißbach und St. Martin ist ab Höhe der Lamprechtshöhle ab 17.00 Uhr wieder gesperrt. Somit sind Unken, Lofer und St. Martin weder von Salzburger noch von bayrischer Seite her erreichbar. Auf Tiroler Seite wurde die B178 Loferer Straße gesperrt. Inklusive der Gemeinde Rauris waren damit am Abend rund 11.000 Personen in Pinzgauer Gemeinden eingeschlossen.

1.000 Bundesheer-Soldaten im Einsatz

Die Anzahl der im Assistenzeinsatz eingesetzten Soldaten hat am Sonntag knapp 1.000 erreicht. Schwerpunkt ist weiterhin das Bundesland Salzburg, am meisten Soldaten arbeiten in Oberösterreich. Insgesamt arbeitet das Bundesheer in 16 Gemeinden, hieß es in einer Aussendung. Seit Samstag sind Zell am See, Grundlsee und Göstling/Ybbs dazugekommen.

Drei dringende Warnungen des Landes

1. Bewohner in schneereichen Regionen sollten nicht unbedingt nötige Aufenthalte im Freien vermeiden. Die Gefährdung durch Gleitschneelawinen nimmt zu.



2. Kamine müssen vor dem Heizen unbedingt überprüft werden, ob sie vom Schnee befreit sind. Ansonsten kann der Rauch beim Heizen nicht entweichen. Dadurch wird nicht nur die Heizfähigkeit beeinträchtigt - viel gefährlicher ist der Eintritt von Kohlenmonoxid in die Wohnräume und mögliche Rauchgasvergiftungen.

3. Menschen, die in Gebäuden in der Nähe von Waldrändern wohnen, sollen heute Nacht unbedingt, soweit möglich, im Erdgeschoß schlafen. Umstürzende Bäume könnten durch Dächer brechen und die Schneemassen auf den Dächern könnten darunterliegende Personen verschütten.

Alle Straßensperren in der Übersicht

(Stand: Sonntag, 13.30 Uhr)



SALZBURG STADT:

- L108 GAISBERG Straße ab HOTEL KOBENZL bis zur Spitze (km 3,2 – 9,0) wegen Baumbruch (Umfahrung über Gemeindestraßen)



FLACHGAU:

- L250 Tiefbrunnau km 6 – 6,6 (Schneeräumung derzeit nicht möglich)



TENNENGAU:

- B159 PASS LUEG bis TENNECK NORD (km 24,5 – 34,4) wegen Lawinengefahr



PONGAU:

- B159 SALZACHTAL STRASSE zwischen Kreisverkehr STEGENWALD und Bahnhof SULZAU (km 29,5 – 31) wegen Lawinengefahr

- B164 HOCHKÖNIG Landesstraße DIENTNER Sattel (km 11,8 - 16,4) wegen Lawinengefahr (Umfahrung über B 311 - TAXENBACH – ZELL AM SEE)

- L246 MANDLWANDSTRASSE ab km 7,0 wegen Lawinengefahr (keine Umfahrungsmöglichkeit)

- B99 KATSCHBERG Landesstraße von UNTERTAUERN bis OBERTAUERN (km 34,4 - 41,0) wegen Lawinengefahr; geöffnet SONNTAG 13.1.2019 von 07:00 bis 09:00 Uhr;



PINZGAU:

- L112 Rauriser Landesstraße bis auf weiteres gesperrt, Lawinengefahr

- Lärchbergtunnel im Bereich Lofer gesperrt wegen Stromausfall Tunnel auf Tiroler Seite (örtliche Umleitung eingerichtet)

- B165 Alte GERLOS PASS -Straße zwischen RANKENTAL und RONACH wegen Lawinengefahr gesperrt (Umfahrung über GERLOS-Mautstraße - Kettenpflicht!)

- L110 HIRSCHBICHL Landesstraße bei km 4,0 wegen Lawinengefahr

- B164 HOCHKÖNIG Landesstraße Bereich FILZENSATTEL zwischen DIENTEN und HINTER-THAL/MARIA ALM (km 20,18 - 25,33) wegen Lawinengefahr (Umfahrung über DIENTEN)

- L264 STUBACHTAL Straße ab Gasthaus WIESEN (ab km 5,0) wegen Lawinengefahr

- P312 ALTE LOFERER STRASSE



LUNGAU:

- B99 KATSCHBERG Landesstraße zwischen OBERTAUERN und TWENG (km 46,6 bis 52,2) wegen Lawinengefahr; geöffnet 13.01.2019 von 07:00 bis 18:00 Uhr.

(S24/APA)