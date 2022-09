Ein 20-jähriger Mann aus Schüttdorf, einem Ortsteil von Zell am See (Pinzgau), ist seit gestern am Abend abgängig. Eine umfassende Suchaktion durch Polizei, Wasserrettung und Feuerwehr wurde gestern am Abend im Raum Zell am See eingeleitet. Der Schwerpunkt der Suche liegt dabei auf dem Stadtgebiet und dem Zeller See, informierte das Land Salzburg in einer Aussendung am Donnerstagvormittag.

Suchaktion am Zeller See

Bei der Suchaktion sind Boote am Zeller See, Suchhunde sowie eine Drohne im Einsatz. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See nimmt zweckdienliche Hinweise unter der Polizeinotrufnummer 133 entgegen.

(Quelle: SALZBURG24)