Derzeit gibt es keinen Kontakt zu den drei Mitgliedern der angemeldeten Expedition, aber „es handelt sich um Vollprofis, von denen mindestens einer die Höhle sehr gut kennt“, so die Einsatzleiter.

Schmelzwasser blockiert Ausgang

„Die sehr warmen Temperaturen haben am Donnerstag dazu geführt, dass viel Schmelzwasser in die Lamprechtshöhle eingedrungen ist und den gefahrlosen Rückweg aus dem so genannten ,Forscherteil‘ - dieser befindet sich im Anschluss an die Schauhöhle – unmöglich machte. Das Wasser sammelte sich in einer Senke, das kann man sich wie einen Siphon vorstellen“, fassen Katastrophenschutzreferent Manfred Pongruber und der Einsatzleiter der Höhlenrettung Salzburg, Gernot Salzmann, die Situation zusammen. Unterstützung bietet auch die Freiwillige Feuerwehr St. Martin. „Wir beobachten die Lage, halten den Wasserstand genau im Auge und werden Freitagvormittag mit allen Beteiligten die weitere Vorgehensweise besprechen“, so Pongruber und Salzmann.

Forscher in St. Martin „bestens ausgerüstet“

Derzeit können die Rettungskräfte nur auf einen Rückgang des Wassers hoffen, da kein Kontakt zu den drei Forschern, die sich auf einer angemeldeten Expedition befinden, besteht. „Wir sind aber optimistisch, weil sie bestens ausgerüstet sind, als Vollprofis mit der Situation umgehen können und es in der Höhle Rettungsnischen mit Decken sowie Notausrüstung gibt. Die drei Männer wollten die tektonische Beschaffenheit der Region erkunden, was in der Höhle genauer zu dokumentieren ist“, weiß Monika Feichtner, Leiterin der Salzburger Höhlenrettung. Geologe und Höhlenretter Wolfgang Gadermayr betont: „Wir rechnen aus derzeitiger Sicht damit, dass das Wasser sich durch die kälteren Temperaturen bis zum Nachmittag zurückziehen könnte und der Weg wieder frei ist.“

Rettungsaktion in Lamprechtshöhle

Der Pinzgauer Bezirkshauptmann und Einsatzleiter Bernhard Gratz jedenfalls betont: „Die Einsatzkräfte und unser Katastrophenschutzreferent Manfred Pongruber haben mein volles Vertrauen. Sie werden alles unternehmen, um die Forscher gesund wieder ans Tageslicht zu bringen.“ Höhlenretter Gernot Salzmann und Wolfgang Gadermayr fügen hinzu: „In Abhängigkeit der Entwicklung des Wasserspiegels wird im Laufe des Freitags gemeinsam mit der Behörde entschieden, ob Höhlenrettungstaucher weiteres Wärmematerial und Verpflegung in die Höhle bringen.

APA/FRANZ NEUMAYR In der Lamprechtshöhle bei St. Martin bei Lofer (Pinzgau) sitzen seit Donnerstagabend, 17. Februar 2022, drei Höhlenforscher aus Polen fest.

Ähnliche Zwischenfälle

In der bisher auf über 60 Kilometer Lamprechtshöhle - die Höhle ist auch als Lamprechtsofen bekannt - ist es in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen. Betroffen war meist der kurze touristisch erschlossene Teil am Höhleneingang - die in den Sommermonaten geöffnete Schauhöhle. So wurden im August 2016 nach starken Regenfällen sieben Menschen - darunter zwei Kinder - der Höhle eingeschlossen, nachdem im Eingangsbereich das Wasser plötzlich stark anstieg. Unmittelbare Gefahr bestand nicht, die Besucher mussten aber bis zum Absinken des Wassers in der Höhle ausharren.

Frühwarnsystem in Lamprechtshöhle

Im August 2013 saßen gleich 26 Menschen etliche Stunden unter der Erde fest. Auch damals hatte starker Regen den tief liegenden Eingang unter Wasser gesetzt. Die Gruppe - zufällig zusammengewürfelte Familien oder Einzelpersonen vor allem aus Deutschland - kam nicht mehr rechtzeitig ins Freie und musste im Höhleninneren ausharren, bis das Wasser zurückging. Auch im Juni 2002 begann der in der Höhle verlaufende Bach rasch zu steigen, mehrere Besucher wurden vom Wasser eingeschlossen. Eine 62-Jährige stürzte beim Versuch, trotz Überflutung des Weges den Ausgang zu erreichen. Sie zog sich einen Bruch zu. Am Abend konnten alle Besucher die Höhle ohne Gefahr verlassen.

Die Lamprechtshöhle - sie liegt im Gemeindegebiet von St. Martin bei Lofer - ist darum mit einem Frühwarnsystem ausgestattet, das Alarm schlägt, wenn der Wasserpegel in der Höhle gefährlich hoch wird. Besucher haben dann in der Regel noch genug Zeit, zum Höhlenausgang zu gehen.

