Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19.20 Uhr auf der Pinzgauer Straße (B311) in Zell am See (Pinzgau). Ein 58-jähriger Alkolenker hielt sein Auto am rechten Fahrbahnrand an und setzte damit zurück, um parallel zur Fahrbahn einzuparken. Dabei kam er mit der Front seines Fahrzeugs in den Bereich des Gegenverkehrs, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Ein entgegenkommender 83-jähriger Pkw-Lenker touchierte mit der linken Fahrzeugseite das Auto des 58-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der 83-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Oberkörpers zu. Er wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der zweite Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Alkolenker ist Führerschein los

Ein bei dem 58-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(Quelle: SALZBURG24)