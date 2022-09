Ein vorerst mündlicher Streit ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Zell am See (Pinzgau) eskaliert. Wie die Polizei Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, gerieten dabei sechs arabische Urlauber im Alter zwischen 21 und 34 Jahren und zwei Kroaten im Alter von 40 und 41 Jahren aneinander. Die Männer wurden handgreiflich und gingen aufeinander los. Zwei der Beteiligten erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Grund für Streit in Zell am See unklar

Worum es bei der Auseinandersetzung in Zell am See ging, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen stehen laut Polizei noch aus.

(Quelle: SALZBURG24)