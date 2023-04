Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht ist es am Dienstag gegen 17 Uhr in Zell am See (Pinzgau) gekommen. So soll der 43-jährige Unfalllenker anschließend in seine Werkstatt in Zell am See gefahren sein. Ein Augenzeuge verständigte die Polizei und erklärte, dass ein stark betrunkener Autolenker mit seinem beschädigten Auto vor die Werkstatt gefahren sei.

Alkolenker hat keinen Führerschein

Die Beamten trafen den 43-Jährigen anschließend in der Nähe der Werkstätte zu Fuß an. Dieser zeigte sich bei der Befragung geständig, das Unfallauto gelenkt zu haben. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 2,1 Promille, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt.

(Quelle: SALZBURG24)